Colón recibe a All Boys en busca de volver al triunfo para meter presión arriba

Colón, que hace tres que no gana, se medirá en el Brigadier López, desde las 18, ante All Boys por la fecha 13 de la zona A de la Primera Nacional

Con la necesidad de reencontrarse con la victoria para seguir prendido en la pelea de arriba, Colón recibirá este domingo, desde las 18, a All Boys por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional . El encuentro se disputará en el estadio Brigadier López, contará con arbitraje de Maximiliano Macheroni y transmisión de UNO 106.3.

El Sabalero arrastra una racha de tres partidos sin triunfos y sabe que necesita volver a sumar de a tres para meter presión en los puestos de vanguardia. En ese contexto, el entrenador Ezequiel Medrán apostaría por tres modificaciones: En defensa ingresaría Leandro Allende por Facundo Castet, en el medio volvería Federico Lértora en lugar de Sebastián Olmedo y arriba Julián Marcioni reemplazaría a Agustín Toledo.

Ezequiel Medran 1 Medrán prepara un Colón ofensivo para jugar ante All Boys. UNO Santa Fe | José Busiemi

Por el lado del Albo, el presente tampoco es alentador. El conjunto dirigido por Aníbal Biggeri acumula cinco encuentros sin victorias, con un saldo de dos derrotas y tres empates, y se encuentra apenas un punto por encima de la zona de descenso. En cuanto al equipo, una de las novedades pasaría por el regreso de Gustavo Turraca, quien volvería a estar disponible tras cumplir dos fechas de suspensión.

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Colón buscará hacer pesar la localía y recuperar la sonrisa en un momento clave del campeonato, frente a un rival necesitado y en un partido que puede marcar mucho para ambos de cara a lo que viene.

Probables formaciones de Colón y All Boys

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende o Facundo Castet; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento o Matías Muñoz e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

All Boys: Nicolás Carrizo; Hernán Grana, Alejo Rodríguez, Iván Zafarana y Alejo Tabares; Emiliano Purita, Gustavo Turraca y Alexis Melo; Ricardo Blanco o Palacio; Santiago Apa y Bruno Medina. DT: Aníbal Biggeri.

Estadio: Brigadier López.

Hora: 18.

TV: LPF Play.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.