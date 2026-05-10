Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón recibe a All Boys en busca de volver al triunfo para meter presión arriba

Colón, que hace tres que no gana, se medirá en el Brigadier López, desde las 18, ante All Boys por la fecha 13 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 08:03hs
Colón recibe a All Boys en busca de volver al triunfo para meter presión arriba

UNO Santa Fe | José Busiemi

Con la necesidad de reencontrarse con la victoria para seguir prendido en la pelea de arriba, Colón recibirá este domingo, desde las 18, a All Boys por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se disputará en el estadio Brigadier López, contará con arbitraje de Maximiliano Macheroni y transmisión de UNO 106.3.

• LEER MÁS: Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

El Sabalero arrastra una racha de tres partidos sin triunfos y sabe que necesita volver a sumar de a tres para meter presión en los puestos de vanguardia. En ese contexto, el entrenador Ezequiel Medrán apostaría por tres modificaciones: En defensa ingresaría Leandro Allende por Facundo Castet, en el medio volvería Federico Lértora en lugar de Sebastián Olmedo y arriba Julián Marcioni reemplazaría a Agustín Toledo.

Ezequiel Medran 1
Medrán prepara un Colón ofensivo para jugar ante All Boys.

Medrán prepara un Colón ofensivo para jugar ante All Boys.

Por el lado del Albo, el presente tampoco es alentador. El conjunto dirigido por Aníbal Biggeri acumula cinco encuentros sin victorias, con un saldo de dos derrotas y tres empates, y se encuentra apenas un punto por encima de la zona de descenso. En cuanto al equipo, una de las novedades pasaría por el regreso de Gustavo Turraca, quien volvería a estar disponible tras cumplir dos fechas de suspensión.

• LEER MÁS: Colón y All Boys, un choque atravesado por estadísticas opuestas y extremas

Colón buscará hacer pesar la localía y recuperar la sonrisa en un momento clave del campeonato, frente a un rival necesitado y en un partido que puede marcar mucho para ambos de cara a lo que viene.

Probables formaciones de Colón y All Boys

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende o Facundo Castet; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento o Matías Muñoz e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

All Boys: Nicolás Carrizo; Hernán Grana, Alejo Rodríguez, Iván Zafarana y Alejo Tabares; Emiliano Purita, Gustavo Turraca y Alexis Melo; Ricardo Blanco o Palacio; Santiago Apa y Bruno Medina. DT: Aníbal Biggeri.

Estadio: Brigadier López.

Hora: 18.

TV: LPF Play.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Colón All Boys Primera Nacional
Noticias relacionadas
biggeri calento la previa de colon-all boys: si no creyera que podemos dar el golpe, no iria

Biggeri calentó la previa de Colón-All Boys: "Si no creyera que podemos dar el golpe, no iría"

colon tiene la prioridad de cuidar el invicto en el brigadier lopez donde aun intimida

Colón tiene la prioridad de cuidar el invicto en el Brigadier López donde aún intimida

romagnoli, por uno 106.3: ojala colon vuelva a primera, que es donde debe estar

Romagnoli, por UNO 106.3: "Ojalá Colón vuelva a Primera, que es donde debe estar"

colon volvio a la cima de la a1 en el apertura y en la a2 ya no quedan invictos

Colón volvió a la cima de la A1 en el Apertura y en la A2 ya no quedan invictos

Lo último

Un duelo con historia: Colón quiere hacer pesar los números ante All Boys en Santa Fe

Un duelo con historia: Colón quiere hacer pesar los números ante All Boys en Santa Fe

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Maximilino Macheroni?

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Maximilino Macheroni?

Frío en Santa Fe: aumentan la asistencia y los traslados de personas en situación de calle

Frío en Santa Fe: aumentan la asistencia y los traslados de personas en situación de calle

Último Momento
Un duelo con historia: Colón quiere hacer pesar los números ante All Boys en Santa Fe

Un duelo con historia: Colón quiere hacer pesar los números ante All Boys en Santa Fe

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Maximilino Macheroni?

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Maximilino Macheroni?

Frío en Santa Fe: aumentan la asistencia y los traslados de personas en situación de calle

Frío en Santa Fe: aumentan la asistencia y los traslados de personas en situación de calle

Caso Jeremías Monzón: harán cámaras Gesell a menores vinculados al crimen

Caso Jeremías Monzón: harán cámaras Gesell a menores vinculados al crimen

Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

Ovación
Banco Provincial, puntero del Torneo Dos Orillas

Banco Provincial, puntero del Torneo Dos Orillas

Santa Fe FC ganó con autoridad y continúa puntero del ascenso de Liga Santafesina

Santa Fe FC ganó con autoridad y continúa puntero del ascenso de Liga Santafesina

Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

Dogos XV derrotó a Selknam y clasificó a las semifinales

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

Tarragona: Unión hizo un partido muy inteligente

Tarragona: "Unión hizo un partido muy inteligente"

Policiales
Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Detuvieron a Calefón por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

Detuvieron a "Calefón" por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe