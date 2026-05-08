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Colón tiene la prioridad de cuidar el invicto en el Brigadier López donde aún intimida

Después de mostrar señales de reacción en Lomas de Zamora, Colón tiene la obligación de sostener el invicto en el Brigadier López ante All Boys

Ovación

Por Ovación

8 de mayo 2026 · 16:30hs
Colón tiene la prioridad de cuidar el invicto en el Brigadier López donde aún intimida

En tiempos de dudas, presión y necesidad de visitante, Colón encontró algo que hacía semanas no aparecía: una respuesta futbolística. El empate ante Los Andes no alcanzó para festejar, pero sí dejó una sensación distinta. Más competitiva. Más viva y que abrió el crédito para volver a ganar en el Brigadier López.

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Porque más allá del resultado, el equipo mostró otra energía. Jugó con intensidad, tuvo momentos de autoridad y dejó atrás parte de la fragilidad que lo había perseguido en varias fechas del campeonato cada vez que salía de Santa Fe. No resolvió todos sus problemas, pero al menos volvió a parecer un equipo dispuesto a pelear.

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El domingo, desde las 18, recibirá a All Boys por la fecha 13 de la Primera Nacional en un partido que empieza a cargar un peso mucho mayor, porque el margen ya no es amplio y en el mundo sabalero saben perfectamente cómo terminan las temporadas cuando se dejan escapar puntos en el camino. El mensaje interno es claro: no volver a tropezar con la misma piedra. Ya son tres sin ganar.

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Col&oacute;n quiere cortar la racha de tres sin ganar y sostener el invicto en casa.

Colón quiere cortar la racha de tres sin ganar y sostener el invicto en casa.

Colón y la misión de estirar el invicto de local

En ese escenario, el regreso al Brigadier López aparece como el gran refugio rojinegro, donde todavía conserva autoridad, confianza y una conexión distinta con su gente.

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Los números lo sostienen: Colón sigue invicto como local y construyó una efectividad del 77%, con cuatro victorias y dos empates. Una campaña que marca un contraste evidente con lo que le costó fuera de casa y que explica por qué cada partido en el Cementerio de los Elefantes se transformó en una oportunidad vital para mantenerse en carrera. Por eso, el domingo no será un partido cualquiera.

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Será una prueba de carácter. Una chance para ratificar la mejoría y también un examen emocional para un equipo que necesita volver a creer en sí mismo antes de que el campeonato entre en esa zona donde los errores ya no tienen vuelta atrás. En Colón lo saben y su gente también. Por eso el Brigadier López volverá a latir lleno. Porque cuando el contexto aprieta, el Sabalero siempre intenta refugiarse en el único lugar donde todavía se siente fuerte.

Colón Brigadier López All Boys
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