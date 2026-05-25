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Cambió el día del partido entre Almirante Brown y Colón de la fecha 16

El duelo de la fecha 16 ya no se jugará el domingo como estaba previsto y pasó al sábado, por lo que Colón tendrá menos tiempo de preparación

Ovación

Por Ovación

25 de mayo 2026 · 16:54hs
Cambió el día del partido entre Almirante Brown y Colón de la fecha 16

Fuente Almirante Brown

El empate ante Mitre ya quedó archivado en Colón. Después de una igualdad con sabor amargo en el Brigadier López, el plantel retomará este martes los entrenamientos con la mirada puesta en la próxima parada de la Primera Nacional: la visita a Almirante Brown.

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Nuevo día para Almirante Brown-Colón

Pero en las últimas horas apareció una modificación importante en la agenda. El encuentro de la fecha 16 finalmente no se disputará el domingo, sino que adelanta al sábado, a las 15.30. El horario es el mismo. Un detalle que no pasa inadvertido para el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán, ya que implica perder un día de trabajo en una semana donde había varios aspectos por corregir. Sobre todo, pensando en una materia pendiente que Colón todavía no logra resolver: su rendimiento como visitante.

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Se adelantó un día el partido entre Almirante Brown y Colón.

Se adelantó un día el partido entre Almirante Brown y Colón.

Lejos de Santa Fe, el equipo mostró otra cara durante buena parte del campeonato. Le costó sostener intensidad, perdió solidez y muchas veces resignó protagonismo. Por eso, el cuerpo técnico apuntaba a aprovechar al máximo estos días posteriores al empate con Mitre para ajustar detalles y recuperar respuestas futbolísticas.

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Ahora, con el cronograma más ajustado, Medrán deberá reorganizar cargas, planificación y recuperación física en busca de llegar de la mejor manera a una cancha siempre incómoda como la de Almirante Brown.

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El desafío no será menor. Colón necesita volver a sumar de a tres para no perder terreno en la pelea de arriba y, al mismo tiempo, empezar a demostrar que también puede sostener afuera lo bueno que suele mostrar en el Brigadier López. La semana será más corta. La obligación, en cambio, sigue siendo igual de grande.

Colón Almirante Brown Primera Nacional
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