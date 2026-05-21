Se armaron los operativos de seguridad para los partidos de Unión y Colón en la provincia

El Ministerio de Seguridad armó un esquema especial de seguridad para los próximos partidos Unión-Independiente y Colón-Mitre

Los próximos compromisos de Unión-Independiente por Llegada Colón policias seguridad 2.jpg en Rosario y Colón-Mitre en Santa Fe por la Primera Nacional ya empezaron a jugarse fuera de la cancha. Esta vez, en el terreno de la logística y la seguridad.

El director provincial de Eventos Masivos, Fernando Peverengo , confirmó cómo serán los operativos preparados para los encuentros que movilizarán a miles de hinchas en Rosario y en el Brigadier López. Habrá cambios importantes.

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Operativos por Unión-Independiente y Colón-Mitre

Para el cruce de Copa Argentina entre Unión e Independiente, se resolvió dividir el estadio con una popular para cada parcialidad. Los simpatizantes tatengues ocuparán la cabecera norte, mientras que los del Rojo se ubicarán en la sur. Además, los hinchas rojiblancos que adquirieron platea ingresarán por la puerta 5 y serán ubicados en la platea oeste, conocida popularmente como Tata Martino.

Peverengo explicó que ambas cabeceras cuentan con una habilitación cercana a las 12 mil personas, aunque la organización decidió vender menos localidades para garantizar mayor comodidad y evitar complicaciones en los accesos. También confirmó que continuará la venta de entradas en la ciudad sede hasta minutos antes del inicio del partido.

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Aparecerán las modificaciones más visibles en Santa Fe

Tras la masiva convocatoria registrada en la última presentación del Sabalero, las autoridades entendieron que el esquema habitual quedó chico y decidieron reformular completamente el ingreso a la popular sur del Brigadier López. “La cantidad de gente superó lo previsto”, reconocieron desde el operativo, que ahora buscará descomprimir el acceso y agilizar el ingreso de los simpatizantes.

Llegada Colón policias seguridad 2.jpg Están listos los operativos para los partidos de Unión y Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

El nuevo sistema contempla el ingreso de los hinchas por la cancha auxiliar, donde se ampliará considerablemente el espacio destinado a controles. Allí pasarán de cuatro a diez puestos de verificación manejados por personal de UTEDYC. Luego del control de Tribuna Segura, cacheo y validación de carnet, los simpatizantes podrán acceder al estadio a través de las puertas 6 y 7.

La intención es evitar demoras, desbordes y largas filas en un contexto donde el acompañamiento del público rojinegro crece partido tras partido. Porque en Santa Fe ya no solo se prepara el equipo: también se prepara la ciudad para recibir otra multitud.