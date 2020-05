Darrás: "Fue una fiesta única e inédita de los hinchas de Colón"

En el marco del 115° aniversario de Colón, el vicepresidente sabalero Horacio Darrás dialogó con Radio Gol 96.7 acerca de los festejos que se dieron por el cumpleaños del club y que se fueron preparando a través de las redes sociales de la institución. Pèro además también se explayó sobre el reclamo realizado a Conmebol por la mala inclusión del arquero Jorge Pinos en la final de la Copa Sudamericana.

"Estoy feliz, porque si bien se trata de un cumpleaños distinto por el tema de la pandemia del coronavirus y de todo lo que pasa en el mundo, a su vez nos permitió ver de qué manera podíamos festejar el aniversario distinto y todos juntos. Se me ocurrió hacerlo a través de las redes con el grupo de marketing de Juan Cruz, más las redes de Colón. Le tiré las ideas, desarrollamos el producto y comenzamos a trabajar en esta fiesta única e inédita. Fuimos tendencia nacional en las redes, marcamos un récord en la ciudad, superior a las 30.000 personas. Fue muy lindo, se llevó a cabo con ideas y logramos esta fiesta de todos los hinchas", comenzó diciendo el dirigente rojinegro.

Para luego agregar "La cuarentena, el padecimiento de las familias de no poder salir, de que no haya fútbol, que no se puede salir a festejar el cumpleaños provocó que pensemos en un cumpleaños distinto. Y entonces a partir de ese contexto se generó este festejo, para seguir vinculados entre todos a la distancia. Las redes hoy en día son una necesidad y supimos aprovecharlas para que los hinchas puedan festejar y disfrutar desde sus casas. Los hinchas de Colón, somos distintos, somos primero, somos número uno, es un orgullo".

Consultado por el día a día y la relación entre la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores expresó: "Vignatti es una persona hiperactiva, eso implica que permanentemente estamos conectados, ya sea mediante zoom o watsap. Hacemos reuniones virtuales, intercambiamos ideas. Mantuvimos charlas permanentes cuando se resolvió lo de AFA. Nosotros seguimos comunicándonos con Eduardo Domínguez que está en Santa Fe y con los jugadores también. Estamos conectados en el día a día, por distintos métodos y tratando de resolver las cuestiones para que todo sea más viable y parejo para todas las partes".

Respecto al reclamo de Colón por la mala inclusión del arquero Jorge Pinos aseguró: "Nosotros derivamos rápidamente esta situación a la parte legal, porque fuimos muy claros y concisos cuando detectamos las anormalidades. Desde el principio consideramos que existía un fraude a Conmebol y se hizo hincapié en esa irregularidad. Y hoy se está demostrando que algo raro había y que no estábamos errados en el concepto primario".

"Grondona decía que los partidos hay que ganarlos en la cancha y nosotros también pensamos lo mismo, pero si hay un dolo, un fraude o una estafa, eso te saca fuera del partido. El partido se perdió, eso no lo vas a modificar, pero sí tenés que modificar, porque hay intereses que no terminan en el partido o en ser o no campeón. Hay intereses económicos que conllevan a la vida institucional", describió Darrás.

Y siguió: "Colón tiene que defender el patrimonio, nosotros junto al presidente y la comisión directiva estamos dirigiendo los destinos de Colón y tenemos que ser muy sólidos para que todos los colonistas se sientan apoyados y representados por nosotros y que nadie trate de embaucarnos. Y eso fue lo que sostuvimos de un comienzo, a Conmebol se le mintió y se la estafó y ese fue nuestro reclamo. Tal vez al principio no fue entendido, pero ahora comenzaron a darle la real validez y hoy con el tiempo empieza a saltar la pus que había en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Los pasos que dieron Hilbert y Saliva son los correctos, nosotros debemos defender a Colón".

Por último cuando le preguntaron por las elecciones en el club indicó: "La verdad que bien lo dice Vignatti, todos tenemos el mismo criterio, falta mucho, ni siquiera llegamos a la mitad del año, faltarían siete meses para trasladarnos a las elecciones. Nosotros trabajamos en el día a día, no le damos importancia a esta cuestión. Lo primordial es lo que nos sucede y tratar de resolver las distintas cuestiones. Es muy grande Colón para pensar de acá al tiempo de las elecciones, cuando llegue el momento se evaluará, pero hoy es tiempo de trabajo, si podemos salir de esta situación vamos a realizar algún tipo de obras. Estamos haciendo lo posible para que Colón alguna vez sea campeón".