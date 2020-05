Diego Pozo: "Marchi se portó de la peor manera con Colón"

Diego Pozo jugó cinco años en Colón entre 2008 y 2013 y dejó una huella importante en el arco sabalero. De esta manera, fue protagonista de muy buenas campañas, sobre todo bajo la conducción de Antonio Mohamed. De hecho, por sus rendimientos en Colón fue convocado por Diego Maradona e integró el plantel que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010.

Atajó en Copa Sudamericana y también en Copa Libertadores y en su etapa en el Sabalero el puesto de arquero nunca estuvo en discusión. De allí que el nombre de Pozo está muy vinculado a Colón, pese a ser mendocino y arrancar su etapa en Godoy Cruz.

Hace un tiempo había criticado duramente a Germán Lerche, Eduardo Vega y Sergio Marchi, a los dos primeros por la gestión en Colón, sobre todo a Lerche. En tanto que a Marchi por no haber defendido al club en aquel famoso partido que no se jugó ante Atlético Rafaela.

En las últimas horas, Pozo dialogó con La Central Deportiva por Cadena 3 101.7 y allí volvió a disparar con munición gruesa, sus principales apuntados fueron Marchi y Lerche. El ahora técnico de Gimnasia y Esgrima de Mendoza no se guardó nada y dejó varias frases contundentes.

"Marchi se portó de la peor manera con Colón. Se lo hizo a un club del interior. Andá a hacérselo a uno de Buenos Aires. Es mentira que Marchi defiende al futbolista. Es un tipo muy audaz", arrancó diciendo.

Y siguió: "Perdí todos los ahorros de tres años mi vida por Colón. Me quedaron 43 cheques en mi casa que los tengo de recuerdo. No lo inhibí y nunca se me ocurriría hacerlo, si lo inhibía cobraba. Me reuní con Marchi en ese momento y le dije que no quería inhibir al club y que él, como representante de los jugadores, tenía que hacérmelos cobrar".

Sobre la gestión de Germán Lerche dijo: "Cuando te creés que tenés un poder supremo, terminás mal como Lerche. Nos fuimos mal de Colón, porque hubo muchas cosas que no soportamos de Lerche, se empezó a manejar con un poder que se creía que manejaba todo. Siempre teníamos que poner la cara los mismos jugadores. No cobramos primas por dos años y nos llevó a un cansancio mental que nos desenfocó de lo deportivo por las presiones y por las responsabilidades que pesaban sobre nuestras espaldas".

A la hora de repasar los buenos recuerdos en Colón manifestó: "Colón es una parte de mi vida, me hice hincha y mis hijos también. Es lo que genera Colón, es pueblo. Iba a viajar a Paraguay a ver la final de la Sudamericana, pero justo nos tocó jugar ese domingo con Gimnasia de Mendoza y no pude ir".

"En 2009 teníamos un cuadro con hambre de gloria, pero el partido que nos dio vuelta Vélez, nos marcó. Ese era el momento para pegar el salto y salir campeón. En el partido en Chile con Universidad Católica se empezó a caer todo lo bueno que había hecho ese grupo de Colón. Nos pegó fuerte. Encima al poco tiempo se fue el Turco Mohamed", aseveró el exarquero.

En relación al polémico tema de la Virgen reveló: "Nos equivocamos con el tema de la Virgen, cada jugador tuvo la posibilidad de votar. Se trató de una decisión grupal, yo voté porque no la sacaran de ese lugar. Está claro que a mí no me hacía ganar una Virgen".

Por último consultado si le gustaría en algún momento poder dirigir a Colón opinó: "Hace un año que empecé a dirigir y no sé si se dará alguna vez la posibilidad de dirigir a Colón. De todos modos, hoy hay un tipo que aprecio mucho como es Eduardo Domínguez".