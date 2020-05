Bíttolo: "Nunca me llamaron de Colón, pero me gustaría volver"

Mariano Bíttolo experimentó malas y buenas sensaciones con la camiseta de Colón, ya que fue protagonista del descenso del Sabalero, pero también formó parte del equipo que rápidamente ascendió a Primera División. Pero en junio del 2015 se le terminó su contrato y no se le renovaron.

En consecuencia, estvo dos años en Colón desde mediados del 2013 hasta mediados del 2015, disputando 46 partidos con la camiseta rojinegra y marcando un gol (Ferro). Su mejor rendimiento lo obtuvo de la mano de Diego Osella, a quien justamente agradeció en la charla que mantuvo con Radio Sol 91.5 en donde recordó su paso por Colón.

"A veces nos juntamos con mis primos que son de Santa Fe y recordamos todo lo que vivimos y en un primer momento creo que aguanté tanto por el apoyo de ellos. Cuando llego a Colón que era mi primera experiencia fuera de Buenos Aires, mi mujer estaba embarazada y estuvimos casi seis meses sin cobrar el sueldo. Encima nos descuentan seis puntos y arrancamos el torneo anteúltimo en los promedios, se va el presidente (Germán Lerche) dejando deudas, cheques rebotados, una situación terrible", comenzó detallando el lateral izquierdo.

Para luego agregar "Luego asume el Lalo (Eduardo Vega) con toda su gente y la predisposición para sacar al club de sus amores de la peor situación. Hacemos un campañón pero igual nos toca descender y en muy poco tiempo logramos ascender. Y en todo ese tiempo la gente nos acompañó. Es la primera vez que un equipo desciende y la gente toma revancha alentando cada vez más a su equipo y a lo largo de todo el trayecto de la B Nacional nos fue de mucha ayuda".

Cuando llegué a Colón había jugado muy poco en Vélez y el que apostó por mí fue Osella, y el hecho de hacer un buen torneo en Primera División y luego en el Nacional B me permitió seguir creciendo y obviamente que siempre se agradecen esas cosas", aseguró el defensor.

Consultado si en algún momento lo llamaron para volver a Colón respondió: "Nunca me llamaron, pero siempre dije que volvería a Colón. Igualmente no depende de mí, depende si me quieren o no".