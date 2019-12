El exjugador de Colón que se postula para ser nuevo DT

Los dirigentes de Colón se encuentran en la difícil tarea de encontrar un entrenador de jerarquía para reemplazar a Pablo Lavallén, de cara a un 2020 que será determinante en la vida deportiva del club.

Es que el equipo viene protagonizando una pobre campaña, potenciada por otras irregulares con anterioridad, que lo hacen comenzar el nuevo año muy complicado en su afán por afirmarse en Primera División.

Mientras los dirigentes deshojan la margarita en cuanto a los candidatos que quedan en el mercado, un exjugador de Colón, de paso efímero por el club, manifestó su deseo de ser elegido para suceder a Lavallén.

Se trata de Pablo Rodríguez, el exayudante de campo de Marcelo Gallardo en sus inicios como entrenador, quien se encuentra dirigiendo en el Nice de Francia.

Las frases de Rodríguez

"Por el único equipo que volvería a Argentina es para ser entrenador de Colón. Pase un año y medio maravilloso en Santa Fe. Soy uno de los que piensa, cree y desea que Colón tiene que ganar algo. Y eso me motiva mucho".

"A Gallardo yo lo conocí en el complejo de AFA. Yo estaba en la Sub 20 y el estaba en la mayor. Consolidamos nuestra relación en Francia y ahí me fueron 5 minutos para darme cuenta que íbamos a ser grandes amigos"

"Casi sin querer con Marcelo tomamos caminos distintos, inclusive un día en una cena, después de 8 meses que ya estaba en River me dijo: Tenes las puertas cuando quieras. Siempre fue muy generoso".

"Mi mamá me dijo y todavía me dice: Si estuvieras al lado de Gallardo, mira todo lo que ya habrías ganado.. je ja".

“A 2 días de firmar el contrato, viene a mi casa y me cuenta que va a ser DT de Nacional, salimos de jugar un fútbol 5, y cuando nos fuimos a bañar me dice: “¿Sabés quién va a ser mi ayudante? – No, no tengo idea, ¿Quién? – (Entre risas Gallardo dice) “Vos!”