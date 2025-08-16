Uno Santa Fe | Colón | Colón

El minuto a minuto de Colón contra San Telmo en la Isla Maciel

Colón perdió 1-0 ante San Telmo en el Osvaldo Baletto. El gol lo marcó Sebastián Cocimano. Los Sabaleros llevan cuatro derrotas al hilo y 16 reveses en el año

16 de agosto 2025 · 13:57hs
El minuto a minuto de Colón contra San Telmo en la Isla Maciel

Este sábado, Colón enfrentará un desafío crucial cuando visite a San Telmo en la Isla Maciel, por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 14, con arbitraje de Juan Cruz Robledo y televisación de DirecTV.

Con 24 puntos en juego, el equipo santafesino se encuentra a 14 unidades de los puestos de Reducido y con apenas 11 de ventaja sobre Defensores Unidos de Zárate, lo que convierte al choque frente al Candombero en una cita determinante tanto para sostener las aspiraciones de clasificación como para no complicarse con el descenso.

ST 51 minutos: un Colón perdido sigue perdiendo en la Primera Nacional

San Telmo superó a Colón por 1 a 0 y el presente del elenco rojinegro cada vez es más oscuro

ST 27 minutos: el Puma Gigliotti a la cancha con cambio de esquema

El DT de Colón realizó el último cambio, buscando el empate ante un San Telmo que le gana 1-0

Emmanuel Gigliotti

ST 19 minutos: Sánchez y Colli a la cancha en Colón

Se retiraron Bettini y Lago. El Sabalero pierde 1-0 ante San Telmo en la Isla Maciel

Facundo Sánchez.jpg

ST 0 minutos: Colón con dos cambios para buscar el empate ante San Telmo

Se juega el complemento en la Isla Maciel, con los ingresos de Talpone y Barreto x Negro y Yunis en Colón

Colón Gimnasia de Jujuy Nicolás Talpone.jpg

PT 43 minutos: gol de San Telmo lo hizo Cocimano

Colón no hace pie en la Isla Maciel, y pierde el primer tiempo 1-0 ante San Telmo

image

PT 25 minutos: pocas llegadas y sin emociones en la Isla Maciel

Colón y San Telmo empatan 0 a 0, con Zahir Yunis amonestado, sumando la quinta, siendo baja para jugar contra Chacarita

PT 0 minutos: ya se juega San Telmo ante Colón en el Osvaldo Baletto

Colón busca cortar una racha de tres derrotas al hilo contra San Telmo en la Isla Maciel

Colón San Telmo Emmanuel Gigliotti.jpeg

Síntesis del partido

San Telmo: Agustín Rufinetti; Gonzalo Dell'Aquila, Leonel Pollacchi, Nicolás Morro, Rodrigo Sosa; Renzo Uriburu, Elías Brítez, Leonel Miranda, Iñaki Larthirigoyen; Jerónimo Porto Lapegüe y Sebastián Cocimano. DT: José María Bianco.

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Lautaro Laborié e Ignacio Lago; y Facundo Castro. DT: Martín Minella.

Gol: PT 43' Sebastián Cocimano (ST)

Cambios: ST 0' José Barreto y Nicolás Talpone x Brian Negro y Zahir Yunis (C); 19' Facundo Sánchez y Kevin Colli x Ignacio Lago y Gonzalo Bettini (C); 24' Agustín Ojeda e Ian Pardo x Rodrigo Sosa y Elías Brítez (ST); 27' Emmanuel Gigliotti x Lautaro Laborié (C); 32' Javier Iritier x Leonel Miranda (ST); 38' Juan Cruz Zurbriggen y Gabriel Pusula x Jerónimo Porto y Sebastián Cocimano (ST)

Amarillas: Brítez, Dell'Aquila (ST); Yunis, Barreto, Jordan (C)

Estadio: Dr. Osvaldo Baletto.

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

