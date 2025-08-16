Este sábado, Colón enfrentará un desafío crucial cuando visite a San Telmo en la Isla Maciel, por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 14, con arbitraje de Juan Cruz Robledo y televisación de DirecTV.
El minuto a minuto de Colón contra San Telmo en la Isla Maciel
Colón perdió 1-0 ante San Telmo en el Osvaldo Baletto. El gol lo marcó Sebastián Cocimano. Los Sabaleros llevan cuatro derrotas al hilo y 16 reveses en el año
Por Ovación
Con 24 puntos en juego, el equipo santafesino se encuentra a 14 unidades de los puestos de Reducido y con apenas 11 de ventaja sobre Defensores Unidos de Zárate, lo que convierte al choque frente al Candombero en una cita determinante tanto para sostener las aspiraciones de clasificación como para no complicarse con el descenso.
Síntesis del partido
San Telmo: Agustín Rufinetti; Gonzalo Dell'Aquila, Leonel Pollacchi, Nicolás Morro, Rodrigo Sosa; Renzo Uriburu, Elías Brítez, Leonel Miranda, Iñaki Larthirigoyen; Jerónimo Porto Lapegüe y Sebastián Cocimano. DT: José María Bianco.
Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Lautaro Laborié e Ignacio Lago; y Facundo Castro. DT: Martín Minella.
Gol: PT 43' Sebastián Cocimano (ST)
Cambios: ST 0' José Barreto y Nicolás Talpone x Brian Negro y Zahir Yunis (C); 19' Facundo Sánchez y Kevin Colli x Ignacio Lago y Gonzalo Bettini (C); 24' Agustín Ojeda e Ian Pardo x Rodrigo Sosa y Elías Brítez (ST); 27' Emmanuel Gigliotti x Lautaro Laborié (C); 32' Javier Iritier x Leonel Miranda (ST); 38' Juan Cruz Zurbriggen y Gabriel Pusula x Jerónimo Porto y Sebastián Cocimano (ST)
Amarillas: Brítez, Dell'Aquila (ST); Yunis, Barreto, Jordan (C)
Estadio: Dr. Osvaldo Baletto.
Árbitro: Juan Cruz Robledo.