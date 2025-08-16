El minuto a minuto de Colón contra San Telmo en la Isla Maciel Colón perdió 1-0 ante San Telmo en el Osvaldo Baletto. El gol lo marcó Sebastián Cocimano. Los Sabaleros llevan cuatro derrotas al hilo y 16 reveses en el año Por Ovación 16 de agosto 2025 · 13:57hs

Gentileza Imborrable Telmo

Este sábado, Colón enfrentará un desafío crucial cuando visite a San Telmo en la Isla Maciel, por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 14, con arbitraje de Juan Cruz Robledo y televisación de DirecTV.

Con 24 puntos en juego, el equipo santafesino se encuentra a 14 unidades de los puestos de Reducido y con apenas 11 de ventaja sobre Defensores Unidos de Zárate, lo que convierte al choque frente al Candombero en una cita determinante tanto para sostener las aspiraciones de clasificación como para no complicarse con el descenso.

Live Blog Post ST 51 minutos: un Colón perdido sigue perdiendo en la Primera Nacional San Telmo superó a Colón por 1 a 0 y el presente del elenco rojinegro cada vez es más oscuro CANCHA Live Blog Post ST 27 minutos: el Puma Gigliotti a la cancha con cambio de esquema El DT de Colón realizó el último cambio, buscando el empate ante un San Telmo que le gana 1-0 Emmanuel Gigliotti Prensa Colón Live Blog Post ST 19 minutos: Sánchez y Colli a la cancha en Colón Se retiraron Bettini y Lago. El Sabalero pierde 1-0 ante San Telmo en la Isla Maciel Facundo Sánchez.jpg Prensa Colón Live Blog Post ST 0 minutos: Colón con dos cambios para buscar el empate ante San Telmo Se juega el complemento en la Isla Maciel, con los ingresos de Talpone y Barreto x Negro y Yunis en Colón Colón Gimnasia de Jujuy Nicolás Talpone.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi Live Blog Post PT 43 minutos: gol de San Telmo lo hizo Cocimano Colón no hace pie en la Isla Maciel, y pierde el primer tiempo 1-0 ante San Telmo image Live Blog Post PT 25 minutos: pocas llegadas y sin emociones en la Isla Maciel Colón y San Telmo empatan 0 a 0, con Zahir Yunis amonestado, sumando la quinta, siendo baja para jugar contra Chacarita EMPATE Live Blog Post PT 0 minutos: ya se juega San Telmo ante Colón en el Osvaldo Baletto Colón busca cortar una racha de tres derrotas al hilo contra San Telmo en la Isla Maciel Colón San Telmo Emmanuel Gigliotti.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi Síntesis del partido San Telmo: Agustín Rufinetti; Gonzalo Dell'Aquila, Leonel Pollacchi, Nicolás Morro, Rodrigo Sosa; Renzo Uriburu, Elías Brítez, Leonel Miranda, Iñaki Larthirigoyen; Jerónimo Porto Lapegüe y Sebastián Cocimano. DT: José María Bianco. Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Lautaro Laborié e Ignacio Lago; y Facundo Castro. DT: Martín Minella. Gol: PT 43' Sebastián Cocimano (ST) Cambios: ST 0' José Barreto y Nicolás Talpone x Brian Negro y Zahir Yunis (C); 19' Facundo Sánchez y Kevin Colli x Ignacio Lago y Gonzalo Bettini (C); 24' Agustín Ojeda e Ian Pardo x Rodrigo Sosa y Elías Brítez (ST); 27' Emmanuel Gigliotti x Lautaro Laborié (C); 32' Javier Iritier x Leonel Miranda (ST); 38' Juan Cruz Zurbriggen y Gabriel Pusula x Jerónimo Porto y Sebastián Cocimano (ST) Amarillas: Brítez, Dell'Aquila (ST); Yunis, Barreto, Jordan (C) Estadio: Dr. Osvaldo Baletto. Árbitro: Juan Cruz Robledo.