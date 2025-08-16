Uno Santa Fe | Colón | Colón

El uno por uno de Colón en la derrota frente a San Telmo

Colón protagonizó otra penosa actuación, perdiendo ante San Telmo y sumando su cuarta derrota al hilo. Ningún jugador estuvo a la altura de las circunstancias

16 de agosto 2025 · 17:10hs
El uno por uno de Colón en la derrota ante San Telmo.

El uno por uno de Colón en la derrota ante San Telmo.

Tomás Giménez (3): Le hacen goles todos los partidos, no brinda seguridad y cuando la pelota va al arco termina en gol. En el primer tiempo salió mal y lo terminó salvando Negro despejando el balón cuando la pelota se metía en el arco de Colón.

Gonzalo Bettini (3): Lento e irresoluto para pasar al ataque. Desde que llegó a Colón nunca pudo jugar un buen partido, demostrando muchas deficiencias.

Gonzalo Soto (3): Llegó como refuerzo a mediados del torneo por pedido de Yllana. Nunca pudo consolidarse y mucho menos brindar seguridad.

Guillermo Ortiz (3): Totalmente errático en la salida, falló muchos de los pases que intentó, pero además tampoco fue garantía en el aspecto defensivo.

Brian Negro (3): Termina perdiendo a Cocimano quien marca el gol de San Telmo. Su mejor acción fue un despeje en la línea ante la mala salida de Giménez. De todos modos, redondeó otra muy floja actuación y fue reemplazado en el entretiempo.

LEER MÁS: Ortiz: "Colón necesita despertar para que no sea tarde"

Facundo Castet (4): A diferencia de los demás defensores fue el que más empeño mostró para intentar avanzar en ataque. De todos modos, no le alcanzó para destacarse.

Federico Jourdan (4): Le costó imponerse por el carril y terminó chocando mucho. No tuvo claridad en los metros finales, aún cuando intentó empujar con más ganas que fútbol.

Zahir Yunis (3): Sus primeros partidos fueron buenos, mostrando personalidad y aplomo para jugar. Pero en los últimos partidos bajó mucho su rendimiento, fue rápidamente amonestado y eso lo condicionó para jugar apenas 45'.

Lautaro Laborié (4): De los dos volantes centrales fue el que menos errores cometió, aún sin jugar un buen partido. Volvió a jugar luego de dos fechas por suspensión y eso pareció perjudicarlo

Ignacio Lago (3): Desde que volvió a jugar nunca pudo demostrar sus condiciones y que lo habían consolidado como figura. Sin confianza ni desequilibrio, volvió a pasar desapercibido.

Facundo Castro (3): Perdió siempre con los defensores rivales, apenas un cabezazo desviado. Llegó como un importante goleador, pero su rendimiento fue muy pobre sin aportar soluciones.

LEER MÁS: Vergüenza y papelón: Colón se arrastró en la cancha y sumó su cuarta derrota al hilo

José Barreto (4): Algunas corridas por derecha para generar un par de tiros de esquina y no mucho más. Se esperaba más del exjugador de San Telmo

Nicolás Talpone (3): Volvió a demostrar las mismas falencias y errores que lo llevaron a perder la titularidad. Impreciso, sin peso en la zona media y errático con la pelota.

Facundo Sánchez (-): Ofreció muchas ventajas por su sector, se lo notó lento y sin reacción. Se equivocó a la hora de salir, mostrando una versión muy floja.

Kevin Colli (-): Poco se le puede reprochar, es un jugador al cual le dieron poca continuidad y le tocó ingresar en un contexto adverso y con el equipo jugando muy mal.

Emmanuel Gigliotti (-): Si bien jugó pocos minutos, es preocupante y alarmante la desidia con la que juega. Lo anticiparon siempre, se quedó esperando la pelota y no participó nunca del juego.

