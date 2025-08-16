Vergüenza y papelón: Colón se arrastró en la cancha y sumó su cuarta derrota al hilo

Colón perdió 1-0 con San Telmo y consumó su cuarta derrota al hilo. El equipo protagonizó otro papelón futbolístico y los jugadores ni se enteraron

Colón no detiene su caída y semana tras semana todo parece ser peor . Es realmente bochornoso lo que entrega este equipo, que está totalmente entregado y que cualquier rival le termina ganando.

En esta ocasión perdió 1-0 ante San Telmo sumando su cuarta derrota consecutiva, pero además el rendimiento fue paupérrimo ante un rival limitado que le ganó con absoluta justicia y sin despeinarse.

San Telmo fue más en el primer tiempo y marcó la diferencia que merecía

Colón protagonizó un primer tiempo muy flojo, jugando lejos del arco de San Telmo y en el final de la primera etapa, el elenco local se puso en ventaja mediante un cabezazo de Sebastián Cocimano a los 43'.

San Telmo fue más que el Sabalero, generando situaciones propicias como para ponerse arriba en el marcador. Mostró mayor ambición respecto a la tenencia de la pelota y buscando jugar en campo rival.

Colón con línea de cinco y un solo punta no tuvo peso en ataque, al punto tal de no generar ni una situación de gol a lo largo de los primeros 45'.

En contrapartida, San Telmo dispuso de cuatro chances concretas para abrir antes el marcador. La primera de ellas a los 20' fue un centro desde la derecha que Jerónimo Porto de frente al arco remató por encima del travesaño.

¡SE LO PERDIÓ SAN TELMO!



Centro al área para Jerónimo Porto y la pelota se fue por arriba del travesaño.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/hU26vMhbno — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 16, 2025

La segunda fue una mala salida de Tomás Giménez que derivó en un remate de media distancia de Jerónimo Porto y Brian Negro con una pirueta en el área terminó despejando la pelota cuando se metía en el arco rojinegro.

¡BRIAN NEGRO SALVÓ A COLÓN!



El defensor del Sabalero tapó con el taco el remate de Jerónimo Porto.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/9ZPpRSsEw4 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 16, 2025

Posteriormente, a los 40' Nicolás Morro ejecutó un tiro libre que se terminó estrellando en el travesaño cuando Giménez nada podía hacer. A esa altura, era un milagro que el Sabalero estuviera igualando el cotejo.

¡PEGÓ EN EL TRAVESAÑO!



Nicolás Morro pateó el tiro libre y la pelota chocó con el poste superior.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/Nj31L5FEkr — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 16, 2025

Y cuando parecía que el primer tiempo finalizaría empatado, a los 43' Leonel Mirando ejecutó desde la derecha un tiro de esquina y Sebastián Cocimano le ganó el duelo a Brian Negro para meter un frentazo preciso y decretar el 1-0 que terminó siendo totalmente merecido.

¡GOOOL DE SAN TELMO!



Sebastián Cocimano, de cabeza, abrió el marcador contra Colón.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/HwQ6STvdH1 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 16, 2025

Un segundo tiempo en el que Colón no tuvo respuestas

Para arrancar el segundo tiempo, Martín Minella modificó el esquema táctico volviendo a la línea de cuatro en defensa con la salida de Brian Negro para el ingreso de José Barreto, en tanto que Nicolás Talpone suplantó a Zahir Yunis que estaba amonestado.

Pareció que en esos primeros minutos Colón podía arrinconar a San Telmo, pero fue un espejismo, ya que nunca se lo pudo llevar por delante y menos generar chances como para llegar al empate.

De hecho, en la etapa complementaria y teniendo mucho menos la pelota, San Telmo estuvo siempre más cerca de anotar el segundo gol que el Sabalero de llegar a la igualdad.

Los cambios que dispuso Minella en nada mejoraron al equipo que se terminó arrastrando por la cancha. Incluso San Telmo tuvo un par de opciones para aumentar el marcador.

En los minutos finales Iñaki Larthirigoyen desperdició un mano a mano ya que el remate pasó al lado del caño izquierdo. Y antes, Renzo Uriburu remató cerca del caño derecho.

Colón consumó un nuevo papelón futbolístico, un equipo indigno, sin la menor rebeldía que terminó penando ante un rival que sumaba 10 partidos sin ganar en su estadio.

Este equipo de Colón es vergonzante por donde se lo mire. No tiene el menor sentido de pertenencia ni amor propio y por eso es un coleccionista de derrotas.

Síntesis

San Telmo: 1-Agustín Rufinetti; 4-Gonzalo Dell'Aquila, 2-Leonel Pollacchi, 6-Nicolás Morro, 3-Rodrigo Sosa; 8-Renzo Uriburu, 5-Elías Brítez, 7-Jerónimo Porto Lapegüe, 10-Leonel Miranda; 11-Iñaki Larthirigoyen y 9-Sebastián Cocimano. DT: José María Bianco.

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Gonzalo Bettini, 6-Gonzalo Soto, 2-Guillermo Ortiz, 3-Brian Negro, 11-Facundo Castet; 8-Federico Jourdan, 5-Zahir Yunis, 7-Lautaro Laborie, 10-Ignacio Lago; y 9-Facundo Castro. DT: Martín Minella.

Goles: PT 43' Sebastián Cocimano (ST).

Cambios: ST 0' Nicolás Talpone x Yunis (C), José Barreto x Negro (C), 19' Facundo Sánchez x Bettini (C), Kevin Colli x Lago (C), 24' Agustín Ojeda x Sosa (ST), Ian Pardo x Brítez (ST), 27' Emmanuel Gigliotti x Laborie (C), 32' Javier Iritier x Miranda (ST), 38' Juan Cruz Zurbriggen x Cocimano (ST), Gabriel Pusula x Porto (ST)

Amonestados: Brítez, Dell' Aquila (ST), Yunis, Barreto y Jourdan (C).

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

Estadio: Osvaldo Baletto.