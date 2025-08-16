Colón (SF), uno de los tres invictos que tiene el Torneo Promocional Clausura, viajará este domingo a San Justo para medirse contra Colón de dicha ciudad, por la cuarta fecha del certamen.
Promocional: Colón (SF) expone su invicto en el Félix Colombo
Colón (SF) visitará este domingo, desde las 20, a Colón (SJ), en uno de los cotejos más relevantes por la cuarta fecha del Torneo Promocional
Por Ovación
Asimismo, Atlético Arroyo Leyes, otro de los conjuntos con puntaje ideal, será anfitrión del ascendente Santa Rosa.
TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 4 - DOMINGO 17 DE AGOSTO
ZONA A
20.00 Unión y Progreso vs. Alianza (Santo Tomé)
20.00 Central Rincón vs. Alumni (Laguna Paiva)
Libre: Kimberley
POSICIONES: Kimberley 6 (3-0); Alumni 3 (1-1); Alianza (ST) 2 (1-1); Central Rincón 2 (0-2) y Unión y Progreso 1 (0-1)
ZONA B
20.00 Atlético Arroyo Leyes vs. Santa Rosa
20.00 Colón (SJ) vs. Colón (SF)
20.00 Polideportivo Recreo vs. Atlético Franck
POSICIONES: Colón (SF) y Atlético Arroyo Leyes 6 (3-0); Santa Rosa 5 (2-1); Atlético Franck 3 (0-3); Colón (SJ) y Polideportivo Recreo 2 (0-2)