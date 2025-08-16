Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Promocional: Colón (SF) expone su invicto en el Félix Colombo

Colón (SF) visitará este domingo, desde las 20, a Colón (SJ), en uno de los cotejos más relevantes por la cuarta fecha del Torneo Promocional

16 de agosto 2025 · 12:34hs
Colón (SF), uno de los tres invictos que tiene el Torneo Promocional Clausura, viajará este domingo a San Justo para medirse contra Colón de dicha ciudad, por la cuarta fecha del certamen.

Asimismo, Atlético Arroyo Leyes, otro de los conjuntos con puntaje ideal, será anfitrión del ascendente Santa Rosa.

TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 4 - DOMINGO 17 DE AGOSTO

ZONA A

20.00 Unión y Progreso vs. Alianza (Santo Tomé)

20.00 Central Rincón vs. Alumni (Laguna Paiva)

Libre: Kimberley

POSICIONES: Kimberley 6 (3-0); Alumni 3 (1-1); Alianza (ST) 2 (1-1); Central Rincón 2 (0-2) y Unión y Progreso 1 (0-1)

ZONA B

20.00 Atlético Arroyo Leyes vs. Santa Rosa

20.00 Colón (SJ) vs. Colón (SF)

20.00 Polideportivo Recreo vs. Atlético Franck

POSICIONES: Colón (SF) y Atlético Arroyo Leyes 6 (3-0); Santa Rosa 5 (2-1); Atlético Franck 3 (0-3); Colón (SJ) y Polideportivo Recreo 2 (0-2)

