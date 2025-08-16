Uno Santa Fe | Colón | Minella

Minella se mostró abatido, no habló y es una incógnita su futuro como DT de Colón

Por primera vez desde que es DT de Colón, Martín Minella se fue sin hablar y eso genera incertidumbre respecto a su futuro al frente del plantel

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2025 · 17:40hs
Martín Minella se fue sin hablar y es un interrogante su continuidad como DT de Colón.

Martín Minella se fue sin hablar y es un interrogante su continuidad como DT de Colón.

La derrota pegó muy duro y uno de los que se mostró más abatido fue el DT de Colón Martín Minella. Acostumbrado a dar la cara ante los medios de prensa cuando los resultados no se daban, esta vez, eligió el silencio.

Minella se fue sin hablar

Todo un síntoma y que sin dudas abre un interrogante respecto a su futuro al frente del plantel de Colón. Quizás no por decisión de la dirigencia, pero sí tal vez porque el propio Minella analice detenidamente la situación y tome alguna decisión.

Está claro que los números como DT sabalero le son esquivos y que ante San Telmo, el equipo acumuló su cuarta derrota al hilo para quedarse sin chances de pelear por ingresar al Reducido.

Minella asumió en la previa al partido contra Chaco For Ever que Colón perdió 2-0. Luego llegarían las victorias ante Almirante Brown 1-0 y Central Norte 4-3 que generaban esperanza en la lucha por meterse en zona de Reducido.

LEER MÁS: Vergüenza y papelón: Colón se arrastró en la cancha y sumó su cuarta derrota al hilo

Pero rápidamente se esfumaron con las cuatro caídas al hilo. La primera de ellas ante Gimnasia de Mendoza 2-0, luego llegaría la goleada 4-0 contra Gimnasia de Jujuy y posteriormente perdió 1-0 con Agropecuario.

La racha adversa continuó este sábado cuando Colón cayó 1-0 ante San Telmo, dejando una imagen paupérrima. Y eso sin dudas empujó para que Minella no hablara en conferencia de prensa.

Desde que asumió, Minella dirigió siete partidos, con cinco derrotas y dos triunfos. Sumó seis puntos sobre 21 en disputa, con una efectividad del 28,5%.

Minella Colón técnico
Noticias relacionadas
el colon de minella, todo un rompecabezas para visitar a san telmo

El Colón de Minella, todo un rompecabezas para visitar a San Telmo

colon piensa en san telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

colon: una recuperacion y dos bajas confirmadas de cara al duelo con san telmo

Colón: una recuperación y dos bajas confirmadas de cara al duelo con San Telmo

mira que equipo titular tendria colon para recibir a agropecuario

Mirá qué equipo titular tendría Colón para recibir a Agropecuario

Lo último

Las Flores II se consagró campeón del Apertura Griselda Weimer

Las Flores II se consagró campeón del Apertura Griselda Weimer

Tristeza en el mundo del espectáculo por el fallecimiento del actor Alberto Martín

Tristeza en el mundo del espectáculo por el fallecimiento del actor Alberto Martín

Advierten que la calma inflacionaria podría romperse: el dólar y la presión sobre la canasta básica marcarán el ritmo hacia las elecciones

Advierten que la calma inflacionaria podría romperse: el dólar y la presión sobre la canasta básica marcarán el ritmo hacia las elecciones

Último Momento
Las Flores II se consagró campeón del Apertura Griselda Weimer

Las Flores II se consagró campeón del Apertura Griselda Weimer

Tristeza en el mundo del espectáculo por el fallecimiento del actor Alberto Martín

Tristeza en el mundo del espectáculo por el fallecimiento del actor Alberto Martín

Advierten que la calma inflacionaria podría romperse: el dólar y la presión sobre la canasta básica marcarán el ritmo hacia las elecciones

Advierten que la calma inflacionaria podría romperse: el dólar y la presión sobre la canasta básica marcarán el ritmo hacia las elecciones

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Santa Fe: cuándo lloverá en la ciudad

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Santa Fe: cuándo lloverá en la ciudad

Sobre el final del partido, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Sobre el final del partido, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Ovación
Ortiz: Colón necesita despertar para que no sea tarde

Ortiz: "Colón necesita despertar para que no sea tarde"

Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

La insólita racha negativa de Colón enfrentando a San Telmo

La insólita racha negativa de Colón enfrentando a San Telmo

José Martín, vice de Colón: Estamos preocupados como todo colonista

José Martín, vice de Colón: "Estamos preocupados como todo colonista"

Talleres (RE) volvió a ganar, recortó la brecha con Colón y el descenso se pone picante

Talleres (RE) volvió a ganar, recortó la brecha con Colón y el descenso se pone picante

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"