Minella se mostró abatido, no habló y es una incógnita su futuro como DT de Colón

Por primera vez desde que es DT de Colón, Martín Minella se fue sin hablar y eso genera incertidumbre respecto a su futuro al frente del plantel

Martín Minella se fue sin hablar y es un interrogante su continuidad como DT de Colón.

La derrota pegó muy duro y uno de los que se mostró más abatido fue el DT de Colón Martín Minella. Acostumbrado a dar la cara ante los medios de prensa cuando los resultados no se daban, esta vez, eligió el silencio.

Todo un síntoma y que sin dudas abre un interrogante respecto a su futuro al frente del plantel de Colón . Quizás no por decisión de la dirigencia , pero sí tal vez porque el propio Minella analice detenidamente la situación y tome alguna decisión.

Está claro que los números como DT sabalero le son esquivos y que ante San Telmo, el equipo acumuló su cuarta derrota al hilo para quedarse sin chances de pelear por ingresar al Reducido.

Minella asumió en la previa al partido contra Chaco For Ever que Colón perdió 2-0. Luego llegarían las victorias ante Almirante Brown 1-0 y Central Norte 4-3 que generaban esperanza en la lucha por meterse en zona de Reducido.

Pero rápidamente se esfumaron con las cuatro caídas al hilo. La primera de ellas ante Gimnasia de Mendoza 2-0, luego llegaría la goleada 4-0 contra Gimnasia de Jujuy y posteriormente perdió 1-0 con Agropecuario.

La racha adversa continuó este sábado cuando Colón cayó 1-0 ante San Telmo, dejando una imagen paupérrima. Y eso sin dudas empujó para que Minella no hablara en conferencia de prensa.

Desde que asumió, Minella dirigió siete partidos, con cinco derrotas y dos triunfos. Sumó seis puntos sobre 21 en disputa, con una efectividad del 28,5%.