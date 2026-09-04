Colón tiene también día y hora para visitar a All Boys por la fecha 31

Colón afrontará el tramo decisivo de la Primera Nacional con una hoja de ruta cada vez más definida, al conocerse cómo será la fecha 31

Colón ya conoce cuándo volverá a salir a la ruta en la recta final de la Primera Nacional . Luego de confirmarse el cronograma de las fechas 29 y 30, ahora se dio a conocer la programación de la 31, en la que el Sabalero deberá visitar a All Boys .

El encuentro ante el Albo quedó programado para el 26 de septiembre, desde las 16, en el estadio Islas Malvinas, en un partido que podría adquirir una importancia todavía mayor dependiendo de cómo llegue cada equipo a esa instancia del campeonato.

Colón ya sabe cuándo visitará a All Boys.

Es que, a esta altura de la temporada, cada fecha empieza a tener un peso determinante para los equipos que pretenden pelear por los puestos de privilegio. Con el calendario cada vez más definido, Colón ya tiene más claro el camino que deberá recorrer en el tramo final del campeonato. Tras conocerse las programaciones de las jornadas 28 (este sábado ante Morón en Santa Fe) 29 y 30, ahora se sumó la fecha 31 con la visita al conjunto de Floresta.

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El choque ante All Boys podría transformarse en un duelo decisivo en la lucha de arriba, aunque dependerá, naturalmente, de cómo se encuentre la tabla cuando llegue ese momento. El Sabalero necesita sostener su ritmo y, sobre todo, esperar que Ferro deje puntos en el camino para poder achicar la diferencia y mantener vigente el objetivo de pelear por los primeros lugares.

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De ahora en adelante, todas son finales para Colón

Más allá del rival y de la fecha puntual, la realidad es que Colón entró en una etapa del torneo donde cada partido tendrá características de final. El margen para fallar se reduce jornada tras jornada y cualquier tropiezo puede significar perder terreno en una definición que promete ser muy cerrada. Por eso, el partido ante All Boys puede tener un valor especial cuando llegue el 26 de agosto. Pero antes habrá otros compromisos que el equipo deberá resolver con la misma obligación: ganar, sumar y esperar que Ferro resigne puntos. La recta final ya está en marcha y Colón empieza a conocer, una por una, las estaciones de un camino en el que cada punto puede terminar siendo determinante.