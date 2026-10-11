El uno por uno de Colón en la igualdad ante Mitre en Santiago del Estero

Colón igualó en Santiago del Estero ante Mitre 0-0 que deja sabor a poco y que tuvo como clara figura al arqueto Tomás Giménez.

Colón vuelve de Santiago del Estero con una sensación de que pudo traerse algo más de un empata 0-0 ante Mitre por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional . Sin embargo, bajó su rendimiento en el segundo tiempo y tuvo en Tomás Giménez a su figura, reflejando que pudo perderlo también.

El uno por uno de Colón

Tomás Giménez (7): el mejor de Colón, con varias tapadas fundamentales en el segundo tiempo para sostener el 0-0. Determinante para volver a cerrar su arco por cuarta vez en fila.

Tomás Giménez sostuvo a Colón en Santiago del Estero.

Mauro Peinipil (5): de mayor a menor. Terminó agotado después de un importante despliegue para proyectarse en ataque. Por momentos, dejó dudas en la marca.

Nicolás Thaller (6): otro partido correcto y la sensación de que se adueñó del puesto. Si bien mostró algunas dudas en las pelotas paradas, cumplió.

Federico Rasmussen (5): venía cumpliendo con su habitual solidez y precisión en los pases, pero un resbalón en el segundo tiempo casi le cuesta caro a Colón. Lo salvó Giménez.

Facundo Castet (5): tuvo un rendimiento irregular, aunque no sufrió demasiados sobresaltos. Llegó a la quinta amarilla y se perderá el partido ante Almirante Brown.

Federico Lértora (6): mMientras estuvo en cancha, fue el eje del equipo y aportó equilibrio en el mediocampo. Sin embargo, no pudo salir a jugar el segundo tiempo y Colón sintió su ausencia.

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Julián Marcioni (4): lejos de la versión que lo convirtió en figura ante Los Andes. Arrancó con algunas corridas interesantes, pero se fue diluyendo hasta ser reemplazado en el complemento.

Ignacio Antonio (5): está lejos de mostrar su mejor versión. Por momentos, le faltó el juego que lo caracteriza y que supo aportar en el inicio del torneo.

Agustín Toledo (5): cada vez que la pelota pasa por sus pies, transmite la sensación de que puede aportar claridad. Ante Mitre tuvo buenos pasajes, pero perdió protagonismo en el segundo tiempo.

Ignacio Lago (5): tuvo un primer tiempo positivo, aunque en el complemento quedó demasiado controlado y no logró imponerse en el uno contra uno. Terminó pasando casi inadvertido.

Alan Bonansea (4): peleó constantemente con los centrales y tuvo una chance de cabeza que pasó cerca, pero volvió a evidenciar dificultades para pesar en ataque. Fue reemplazado en el segundo tiempo.

Jerónimo Buosi (4): ingresó con la intención de darle mayor profundidad al ataque, pero no consiguió generar situaciones ni aportar soluciones. Su participación quedó reducida a la fricción y la lucha.

Emanuel Beltrán (5): reemplazó a Marcioni y se ubicó como volante por derecha, con una función más contenida. Aportó una alternativa para colaborar en defensa cuando Mitre tomó la iniciativa.

Matías Muñoz (-): entró para reforzar la marca en el mediocampo, en un tramo complicado del partido y con el resultado todavía abierto.

Leandro Garate (-): hasta acá no fue solución de nada. No logró cambiarle la cara al ataque ni convertirse en una solución desde su ingreso. Le costó resolver las jugadas y no consiguió aportar claridad en los metros finales.