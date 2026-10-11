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Delfino valoró el orden de Colón ante Mitre, pero reconoció que al equipo le faltó claridad ofensiva

El entrenador de Colón analizó el empate sin golesante Mitre, destacó la solidez defensiva y admitió que deben mejorar la eficacia para cerrar el torneo.

Ovación

Por Ovación

11 de octubre 2026 · 18:29hs
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Delfino pidió mayor eficacia y destacó la exigencia de Colón en el cierre del torneo.

Delfino pidió mayor eficacia y destacó la exigencia de Colón en el cierre del torneo.

Colón empató sin goles ante Mitre en Santiago del Estero y, tras el encuentro, Iván Delfino analizó el rendimiento de su equipo. El entrenador destacó el orden defensivo y el arco en cero, aunque reconoció las dificultades para generar situaciones claras. Además, se refirió a las variantes, las lesiones y la exigencia de las últimas fechas del campeonato.

LEER MÁS:El minuto a minuto de Colón ante Mitre en Santiago del Estero

Delfino destacó la solidez defensiva, pero pidió más eficacia

El técnico consideró que Colón tuvo un buen comienzo, con transiciones ofensivas que no logró aprovechar. Sin embargo, con el correr de los minutos, el partido se volvió más trabado y al Sabalero le costó encontrar claridad en los últimos metros.

“Rescato el orden del equipo, mantener el arco en cero. Nos costó más claridad para terminar situaciones y no pisamos con mucha gente el área, incluso con los cambios”, explicó Delfino.

En ese sentido, valoró que el equipo acumulara tres partidos sin recibir goles, aunque remarcó que todavía hay aspectos por corregir. “Creo que genera confianza el arco en cero con la solidez, pero esto es por gol, entonces necesitamos estar más finos, tal vez más efectivos con la cantidad que tenemos”, sostuvo.

El entrenador también reconoció que Colón se complicó en algunos pasajes por errores propios y por la disputa de las pelotas divididas. “Pecamos de inocentes en algunas pelotas divididas, en algunos tramos donde nos complicamos nosotros mismos, donde el rival creyó un poco más y ahí nos empezó a jugar cada vez más largo, más choques”, analizó.

Las lesiones, las variantes y la exigencia del cierre del torneo

Delfino también explicó los movimientos que realizó durante el encuentro para intentar cambiar el desarrollo. Con los ingresos buscó sumar peso ofensivo, dinámica en el mediocampo y equilibrio, aunque reconoció que el equipo no consiguió buenas terminaciones en sus aproximaciones.

Por otra parte, manifestó su preocupación por los inconvenientes físicos y las suspensiones que condicionan la preparación de los próximos compromisos. Sobre la salida de uno de sus futbolistas, explicó que volvió a sentir una sobrecarga en el cuádriceps.

Con las últimas fechas por delante, el entrenador puso el foco en la necesidad de sostener la regularidad para alcanzar el objetivo de terminar en una buena posición y contar con la posibilidad de definir los cruces del Reducido como local.

“Colón, tenemos que entender que es una vasija rota, nunca se llena. Hay que echarle siempre, siempre”, expresó Delfino al describir la exigencia permanente que implica el club.

Finalmente, dejó en claro que puertas adentro el plantel trabaja con tranquilidad y concentración, pero sin perder de vista lo que está en juego. “Nosotros tenemos finales todos los fines de semana”, concluyó.

Colón Delfino
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