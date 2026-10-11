Colón otra vez fue inofensivo de visitante, igualó con Mitre y dejó pasar la chance de ser cuarto

Colón fue de más a menos en Santiago del Estero y empató 0-0 contra Mitre por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional. Fue clave Tomás Giménez

Colón igualó 0-0 este domingo en Santiago del Estero ante Mitre y dejó pasar la chance de pasar al cuarto lugar de la zona A, por la fecha 33 de la Primera Nacional . Tuvo la pelota, pero otra vez no tuvo gol y llegó a los cuatro partidos sin ganar de visitante. Una nueva actuación para discutir.

El Sabalero salió a dominar el juego, con una tenencia poco característica, lo que era un indicio del plan de Iván Delfino. Un 4-1-4-1 para presionar alto y jugar en el medio ante un Aurinegro que esperaba para salir rápido de contra. Ya de entrada el técnico sabalero se plantó junto a la línea de cal para dar indicaciones. Un poco desprolijo en los movimientos Bonansea arriba, más allá de no ser muy estético, sino que resuelve siempre como puede.

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A los 11' llegó una polémica por una posición adelantada de Toledo, tras asistencia de Lago, que dio la sensación de estar habilitado. De igual modo, el arquero local le tapaba el mano a mano. Pero la respuesta de Mitre llegó rápidamente con un remate lejano de Vázquez que hizo volar a Conejo Giménez. De a poco el encuentro iba ganando ritmo, con un Rojinegro haciendo control de la pelota y no siendo atropellado por el rival como en los últimos encuentros.

Colón encontraba y ganaba con Marcioni en la derecha, pero le faltaba precisión para encontra gente en el área. Por el otro lado, Lago se soltaba para intentar generar juego. Un Sabalero profundo y que le causaba muchos problemas a Mitre, que se iba replegando. A medida que iban pasando los minutos, Thaller y Rasmussen defendía más alto y, por ende, llevando al adversario contra su arco. Un Colón que claramente era protagonista. La cara de Salandín lo decía todo, ya que no le gustaba lo que pasaba con un Mitre sometido.

La sensación era que el gol de Colón iba a llegar en cualquier momento, pero fallaba en el pase final. Pero Delfino también notaba cosas que no le agradaban, sobre todo en las pelotas paradas, donde Mitre ganaba y se volvía también un dolor de cabeza. La constante era ir siempre para adelante y por abajo, pero si no había espacios, se volvió atrás. Tenencia pura, pero le costaba resolver en tres cuartos. Un Colón prolijo, pero irresoluto y por eso no podía quebrar el trámite. Lo inquietante quizás era que el cotejo se fue embarullando en el medio y beneficiando claramente al local. Por eso Garrido tuvo la chance de romper el cero tras una falla pero su nubló para definir. Un llamado de atención para estas cosas que tiene Colón. Castet fue amonestado y llegó a la quinta. Un Colón que fue de más a menos en un primer tiempo que se fue con el 0-0.

Primer tiempo en Santiago. pic.twitter.com/MICC8ymb10 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) October 11, 2026

El segundo tiempo entre Mitre y Colón

Para el complemento, Delfino dispuso el ingreso de Jerónimo Buosi por un Lértora que llegó con lo justo en lo físico. Igual, una lectura que también tiene que ver con lo táctico, pero a Colón le faltaba peso en ataque. La nótica siguió igual, con el Sabalero tratando de tener la pelota ante un dueño de casa que lo esperaba. A los 4' muchos cantaron gol tras un remate de Lago, pero le quedó un poco alta y terminó siendo un tirito que el arquero Pietrobono controló sin problemas.

Pero al minuto respondió Mitre, defendió mal Colón y el rebote le quedó a Machado, que repató al cuerpo de Giménez que evitó el primer gol del encuentro. Una forma de romper un partido donde el Aurinegro salía de la cautela y complicaba al Rojinegro. El visitante ahora se veía largo y se notaba la falta de Lértora, por lo que no sorprendía tampoco que la cosa se empareje. A los 9' ganó por arriba Bonansea y pasó besando el palo. Ahora el que lo tuvo fue Colón.

El Sabalero no era el mismo que en el primer tiempo y ahora Mitre era el que imponía condiciones. Incluso, la sensación era que en cualquier momento lo embocaban, por lo que Delfino ya miró el bancó. La salida de Lértora generó un problema que el rival empezó a erocionar. Ahora el que se veía era el Colón de siempre como visitante. Por eso entra Beltrán por Marcioni en la derecha para ataque y contener. La cosa no estaba bien y Marcioni se fue cayendo.

A los 23' se patinó Rasmussen y Cabral otra vez hizo lucir a Tomás Giménez, que volvió a salvar a Colón, siendo la figura ya. Un cambio radical de funcionamiento entre un tiempo a otro. El Viejo Delfino acomodó algunas cosas en el medio y, con Beltrán, el Rojinegro salió un poco del asedio. Ahora los que entran en el equipo santafesinos son Leandro Garate y Matías Muñoz por Toledo y Bonansea. Peón por peón para encontrar aire fresco. Si bien estaba claro que había que ganar, también prohibido perder.

Un Sabalero con balas de fogueo que no encontraba los caminos para atacar y, ni hablar, ser certero. Así se fue diluyendo el encuentro en Santiago del Estero, con la igualdad 0-0 que otra vez deja sabor a poco por todo lo que está en juego. Un segundo tiempo que vuelve a elevar las dudas fuera de Santa Fe, pese a que se suma un punto que habra que ver si, en el final de la fase regular, servirá de algo.

Formaciones de Mitre y Colón

Mitre: Ignacio Pietrobono; Pablo Mini Sale, Maximiliano Romero, Brian Mieres y Franco Ferrari; Martín Vázquez, Oscar Garrido, Juan Alexandroni y Mateo Maldonado; Franco Cabral y Marcos Machado. DT: Christian Salandín

Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora; Julián Marcioni, Agustín Toledo, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Cancha: Doctores José y Antonio Castiglione.

Arbitro: Jorge Baliño.