Estigarribia: "Mi intención es seguir pero no depende de mí"

En Colón se vive un momento de profunda incertidumbre en torno a la manera en que se encarará el nuevo proyecto deportivo, ya que los dirigentes les están ofreciendo renovaciones muy lejos de lo esperado a aquellos jugadores que Eduardo Domínguez pretende retener, como el caso de Marcelo Estigarribia, mientras se intenta también llegar a un acuerdo por las deudas que se mantienen con el plantel y el cuerpo técnico.

UNO Santa Fe informó de una importante deuda que el club tiene con Marcelo Estigarribia, así también como con otros jugadores del plantel, que no solo dificulta las renovaciones de aquellos a los que se les terminó el contrato, sino que además es un claro inconveniente a la hora de intentar consensuar la reducción de salario con el resto de los futbolistas.

Estigarribia en todos los contactos que mantuvo con los medios santafesinos y paraguayos dio a conocer sus ganas de seguir en Colón, aunque entiende que la grave situación económica que atraviesa el país, sumado a la disparada del dólar, dificulta contra su deseo y el de Eduardo Domìnguez de que permanezca en el plantel para la próxima temporada.

LEER MÁS: "Hay que pensar más en salir campeón que pelear el descenso"

Marcelo Estigarribia habló con Radio Sol (FM 91.5), donde comenzó analizando: "Estoy en Paraguay, estamos muy bien, en Fase 3, se están habilitando varias actividades. En tanto que el campeonato paraguayo se estará reanudando si todo va bien el 17 de julio".

"Está un poco en la nubelosa, no se concretó el tema mío a Colón. Mi intención siempre es la continuar, por el tema mío deportivo y familiar. Hablé con el cuerpo técnico por si desean contar conmigo. Pero yo siempre digo que no depende de mí, yo puedo querer continuar, el entrenador puede seguir queriendo que yo continúe pero no está a mi alcance ese tema, depende exclusivamente de la institución, del proyecto que ellos tengan", agregó Marcelo Estigarribia.

Marcelo Estigarribia.jpg Estigarribia lleva tres temporadas en Colón y una vez más manifestó que pretende continuar.

Pero no se quedó allí y el paraguayo Marcelo Estigarribia destacó: "Por allí no soy más parte del proyecto o creen que tienen que hacer un cambio, están en todo su derecho de hacerlo, no tendrían ni por qué comunicarme, yo termine mi contrato hace tres días (NdR: ya son cinco)".

LEER MÁS: Julio Comesaña dijo que "Colón tiene una gran hinchada"

"Hablé con el presidente una sola vez, luego con Horacio Darrás, con quien tengo mucha más relación. Estoy tranquilo porque siempre traté de hacer como profesional. Nos tratamos siempre con respeto y eso fue recíproco", destacó Estigarribia en otra parte de la charla.

También reconoció que Colón le debe dinero y Estigarribia dijo: "Hay una deuda pendiente, es una deuda salarial, por el tema de los premios, con motivo de la situación que se vive, no es momento de hacerlo. Luego se tratará de solucionar".

Mientras que en el tramo final, reconoció: "A la prioridad la tenía Colón, pero a partir de ahora tendré que empezar a escuchar ofertas. Ya no depende de mí. Veremos qué pasa más adelante. Por respeto a la institución le avisaría en caso que aparezca otra buena oferta".