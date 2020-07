Julio Comesaña dijo que "Colón tiene una gran hinchada"

Para muchos, el paso de Julio Comesaña por Santa Fe fue sin pena ni gloria. No solo que no pudo ganar al cabo de cinco partidos, sino que fue más noticia que por lo que decía que por lo que generaba Colón dentro del campo de juego. En varias ocasiones reconoció que el proceso arrancó torcido y una vez que notó que no podía enderezarlo, directamente prefirió irse. El detonante fueron unas declaraciones a un medio colombiano, donde no salió al cruce de los dichos denigrantes de un periodista, que trató al Sabalero de "muerto". Eso no cayó bien en la dirigencia y se dio el punto de quiebre. Eso sí, destacó a la hinchada.

"Yo hablé creo más de la cuenta de Colón. Lo tengo claro. Quizás no quedan claras para los que están afuera. Hay cosas que son privativas de los clubes y los entrenadores de las que no voy hablar de eso, porque no ayuda en nada. Sí voy a aceptar mis responsabilidades, como ya lo hice varias veces. Es un tema ya gastado. Es un paso más que tuve en un equipo y las cosas salen y a veces no", reconoció Julio Comesaña en Radio Gol 96.7.

julio comesaña dt de colon Julio Comesaña admitió sus errores en Colón

Asimismo, reveló que durante su estadía en Santa Fe habló "mucho con José Vignatti. Le expresaba mis sentimientos y pensamientos. Eso permitió que hubiera una buena relación. No me sacaron ni echaron del club. Les dije que me iba porque no estaba en mis manos levantar la situación. Con la hinchada tuve una buena relación, solo que se generaron expectativas desmedidas. Pero el hincha mide las cosas con el sentimiento. Me parece una gran hinchada deseadas de cosas importantes y no se las pudimos dar".

De igual modo, sostiene que no se arrepiente de haber tomado el desafío: "Como se vive el fútbol en Argentina es lo que a uno lo atrae. Por eso siempre tuve la ilusión de dirigir ahí. Fue una experiencia maravillosa, pese a que las cosas no salieron como quisiera. De positivo no me dejó nada haber dirigido en Argentina, porque la oportunidad se me escapó entre los dedos. Eso sí, saqué varios aprendizajes".

Julio Comesaña 1 Julio Comesaña reconoció que Colón tiene un gran poder de convocatoria

Pero en un tramo de la charla, Julio Comesaña hizo un diagnóstico que llama la atención: "El tema de Colón es increíble. Tiene poder económico, porque no es de andar pidiendo. Tiene muchas comodidades, buenas instalaciones y un gran poder de convocatoria. Una hinchada con una necesidad de conseguir algo. Eso empuja al equipo y exige. Pero el equipo aún no lo consigue".

En el final, desestimó los rumores de una posible vuelta de Guillermo Celis a Junior: "No es que no me interesa, pero tengo entendido que Colón le va a renovar".