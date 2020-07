"Hay que pensar más en salir campeón que pelear el descenso"

Una vez que Colón le ganó a Rosario Central en el primer partido de la Copa de la Superliga, Luis Miguel Rodríguez se fue a su Simoca natal donde estuvo durante toda la cuarentena. Como en cada mercado de pases desde que está en Santa Fe, su nombre volvió a parecer relacionado a Atlético Tucumán, pero Pulga se encargó una vez más de despejar los rumores. En tanto que también habló del nuevo formato del fútbol argentino, del descenso, de la prohibición de entrenar y del objetivo que se traza con el Sabalero.

En cuanto al regreso a los entrenamientos, Luis Miguel Rodríguez, atacante de Colón, opinó: "Es lo mismo que cuando se vuelve de las vacaciones y algunos arrancan antes que otros o compañeros que llegan con más trabajo hecho. Está la pretemporada para ponerse a punto con lo que son los tiempos de la pelota, las distancias que uno debe tener a la hora de jugar".

Y el atacante de Colón, agregó: "Entiendo que en Buenos Aires está más complicado, mientras que en Tucumán y Santa Fe donde se está muy bien con la pandemia debería permitirse entrenar, espero que esto pase lo antes posible y que el jugador profesional vuelva a entrenarse”.

En cuanto a cómo analiza la suspensión de los descensos hasta 2022, y cómo podría perjudicar a los jugadores, Luis Rodríguez dijo: "Si no hay descensos perjudica mucho a los jugadores que están sin contratos hoy, pero la exigencia de cada cada club y cada jugador será la de ganar. Cuando inicio un torneo no pienso en pelear el descenso, sino que la posibilidad de salir campeón la tienen todos. Pero obviamente que todos tenemos que pelear por algo".

Braian Galván y Pulga Rodríguez.jpg Pulga Rodríguez reveló lo que significó pelear el descenso con Colón.

"Este año me tocó pelear el descenso con Colón, no es una situación muy cómoda pero te mantiene expectante todo el año cuando quedaste lejos de pelear el campeonato o ingresar a las copas. Pero esto tiene que arrancar primero, luego se podrá rever el formato y saldrá la decisión final para lo que vendrá para el 2020/2021", agregó Pulga Rodríguez en otra parte de la charla.

Con respecto a su futuro y la pandemia, el delantero de Colón fue contundente: “Tengo contrato hasta junio de 2021. Ahora solo pienso en poder volver a Santa Fe cuando todo esto se libere. Gracias a Dios en mi pueblo (Simoca) y en Tucumán está todo muy tranquilo. Gracias a Dios podemos salir a correr al aire libre y ver a la familia, se puede estar mucho más tranquilo que en Capital Federal. Prácticamente no estamos sufriendo el encierro. Pero Santa Fe está igual, el profe ya está allá con lo cual tendremos que volver para ver cómo sigue todo esto, ojalá permitan entrenar en algunas provincias en grupos de cinco o seis, no será ventaja deportiva porque no estaremos jugando con otros equipos, sino que lo haremos con un poco más de orden y profesionalismo.