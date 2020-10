Facundo Farías, la apuesta de Eduardo Domínguez en Colón

De esa manera, al lugar que dejaría bacante en la mitad de la cancha Facundo Farías se lo disputaran Christian Bernardi, el colombiano Yeiler Góez (suplantó a Chancalay ante el Canalla) y Santiago Pierotti. Sin embargo, Domínguez podrá plantar ante el Halcón de Varela a su equipo ideal en función de lo trabajando durante la pretemporada.

Facundo Farías fue una de las grandes figuras que tuvo Colón en el Torneo de Reserva, donde deslumbró no solamente con su fútbol, sino con goles de gran factura, según lo que se podía observar de los resúmenes que trascendían a través de las redes sociales.

En la Primera División de Colón, Facundo Farías sumó dos encuentros, con 34 minutos en cancha. En ambos encuentros arrancó desde el banco de los relevos. A su debut lo tuvo el 2 de noviembre del año pasado, en la derrota ante Atlético Tucumán por 2-0, en el Brigadier López. En aquella oportunidad lo mandó a la cancha Pablo Lavallén, en lugar de Mauro Da Luz, a los 26 minutos del complemento. El Sabalero se presentó con un equipo alternativo como consecuencia que se preparaba para disputar la final de la Copa Sudamericana.

Mientras que a su segundo encuentro lo disputó el 8 de marzo de este año, en la derrota frente a Talleres por 2-0, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ocasión donde el equipo era dirigido por Diego Osella. El Loco lo mandó a la cancha a los 30 minutos del complemento, en lugar del paraguayo Marcelo Estigarriba.

"Tengo muchas expectativas. El cuerpo técnico está muy pendiente y me llama. Así que estoy trabajando mucho. Los dos me llaman. (Pablo, el PF) Santella y Eduardo (Domínguez). La verdad muy bien en ese sentido, porque se comunican permanentemente", manifestó Facundo Farías hace algunas semanas en diálogo con Radio Gol (FM 96.7).

Farías.jpg Facundo Farías, quien la viene de romper en la Reserva de Colón, es la gran apuesta de Eduardo Domínguez. Twitter

Más allá que será utilizado como un interno, Facundo Farías comentó en qué lugar de la cancha se desempeñó en gran parte de su carrera en Colón: "Mi puesto es de mediapunta. Arrancando detrás del nueve para generar juego y opciones de gol. Me puedo adaptar a otras posiciones. Jugué de doble cinco y por los costados en reserva. Cuando me dieron la posibilidad de jugar, creo que cumplí. Así que con continuidad puedo mejorar. No tengo problemas de hacerlo en el puesto que el DT crea conveniente".

"Eduardo (Domínguez) me habló en el partido contra Rosario Central, que a partir de ahí me iba a sumar. Todo me cayó de golpe, pero siento que estaba preparado", reveló Facundo Farías, en relación a las chances que sabía que se le abrirían con el desembarco del nuevo entrenador para afrontar el nuevo proceso, que tendrá su punto cúlmine con la Copa de la Liga Profesional.

Y tan encantado quedó Domínguez que lo comenzó a utilizar en el equipo titular, a tal punto que en el amistoso más importante que disputó Colón en la pretemporada lo colocó como titular. Primero jugando en la zona de volantes, mientras que tuvo más libertades y mostró toda su capacidad una vez que se adelantó en el terreno de juego para asociarse con Morelo, tras la lesión de Chancalay.

De esta manera, Domínguez de cara al primer partido de Colón en la Copa de la Liga Profesional, que animará este domingo desde las 11 ante Defensa y Justicia, plantaría el siguiente equipo titular: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Emmanuel Olivera y Rafael Delgado; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Facundo Farías y Gonzalo Escobar; Tomás Chancalay y Wilson Morelo.