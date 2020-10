Delgado habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) y comenzó hablando del inicio de la Copa de la Liga Profesional y dijo: "Es un club donde jugué muchos años y le tengo mucho aprecio. Lo conozco muy bien, me reencontraré con amigos y mucha gente conocida. Ya pasó lo del prolongado receso y ahora tenemos que tratar de iniciar el campeonato de la mejor manera".

Luego, Rafael Delgado se refirió al funcionamiento que mostró Colón en los amistosos y afirmó: "Estamos en un momento muy bueno, entrenamos muy bien, mostramos solidez, que podemos convertir, pero arranca el torneo y hay que demostrarlo ahí. Estamos bien y hay que comenzar con el pie derecho".

En otro tramo de la entrevista, a Delgado se le preguntó por lo que cambió en Colón con la llegada de Eduardo Domínguez y afirmó: "Cada técnico tiene su forma de entrenar, sus maneras. Con Osella hacíamos cosas buenas pero no podíamos terminar los partidos con la intensidad de los primeros tiempos. Pero no fuimos un desastre. Con Racing y Boca jugamos buenos partidos, atacamos bien, pero no pudimos lograr aunque sea anotar un gol".

Rafael Delgado.jpg Rafael Delgado se refirió a cuál será el objetivo de Colón en la Copa de la Liga Profesional.

También se refirió a su posición, y Delgado afirmó: "Desde que Eduardo llegó a Colón siempre me puso de stopper, nunca me puso como lateral, donde jugué casi toda mi carrera. Sí lo hice en Defensa y en Central algunos partidos. Por este motivo estoy tratando de acomodarme. Hay cosas por ajustar, tenemos que ayudarnos mutuamente. Estamos trabajando con este esquema, tuvimos un parate donde no pudimos entrenar y lo vamos a ir conociendo a medida que vamos a ir compitiendo".

Y Rafael Delgado, quien jugará como stopper izquierdo en Colón, agregó: "En los partidos de preparación nos salió bien, esperemos que con la ayuda de Dios podamos trasladarlo a la Copa. Defensa es un equipo que viene proponiendo, nosotros apostamos a mantener la solidez defensiva, y aprovechar la velocidad de Wilson Morelo, Chancalay, Facundo Farías... Tenemos que aprovechar los espacios que dejará el equipo rival cuando esté atacando".

Se refirió también a los juveniles de Colón que promocionó Eduardo Domínguez y destacó: "Son chicos muy aplicados. Hay un técnico como Eduardo Domínguez del cual podrán aprender mucho y si son responsables crecerán mucho, incluso Alex Vigo, Gonzalo Escobar, Yeiler Góez, quien ingresó muy bien. Hay un gran trabajo que hace el cuerpo técnico con los chicos. Brian Fernández es un jugador muy inteligente, con una capacidad terrible desde lo físico. Farioli es fuerte, tiene ganas. Hay muchos chicos que están creciendo muchísimo".

Se le preguntó también por la decisión de haber suspendido los descensos, y Rafael Delgado indicó: "Esta pandemia nos sorprendió a todos, nosotros no podemos salir a decidir y los jugadores tenemos que adaptarnos, siempre será así. Nosotros tenemos que ocuparnos de lo nuestro, dejar bien en alto a Colón y tratar de crecer. Nosotros nos preparamos para competir siempre, tratamos de hacer lo mejor posible, hay veces que sale y otras que no. Pero salimos a ganar. Siempre un sueña con ser campeón".

"Queremos crecer, formar la solidez que tanto se remarca. Estamos ilusionados con ir partido a partido y pelear lo más arriba posible. El torneo es nuevo, todos estamos atravesando lo que ocurrió con la pandemia. Tenemos que ir viendo cómo se dará el torneo. Hay equipos que juegan Copa pero están acostumbrados a jugar doble competencia, querrán pelear todo. Nosotros tenemos que pensar en nosotros", destacó Rafael Delgado sobre el objetivo de Colón.

Por último se refirió a la chance de llegar a Independiente que se mencionó en este mercado de pases y afirmó: "El interés fue cierto, no hablé con nadie, pero sí mi representante. Pero hoy solo pienso en Colón, que tiene el 50% de mi pase, la otra mitad la tengo yo".