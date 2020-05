"Estamos dentro de todo tranquilos. Pero se siente ya estar encerrado. Personalmente, en cuanto a los trabajos y disfrutar de la familia, lo llevamos sin problemas", reconoció este lunes el volante de Colón, Fernando Zuqui, en referencia a cómo afrontado esta cuarentena por la pandemia del coronavirus en Santa Fe. En charla con Radio Gol 96.7, el mendocino hizo un análisis del presente con entrenamientos en su casa, además de hacer foco en lo que puede pasar con el fútbol en Argentina; también la final perdida de la Copa Sudamericana y su futuro.

"Estamos viviendo algo difícil. Las personas lo toman de manera diferente y creo que sobre el fútbol, es un tema que va para largo. No sé si se jugará en este año incluso. Todos sabemos lo que está pasando. Es bastante complicado, porque trabajás todos los días sin tener las cosas claras. Lo bueno en este sentido, es que tenemos un cuerpo técnico que nos exige y nos piden que les mandemos los videos de lo que hacemos y sinceramente termino fundido. Eso te motiva, pero sin dudas que no es lo mismo", aseveró el todoterreno sabalero.

Fernando Zuqui.jpg Fernando Zuqui sigue entrenando en Colón a la espera de la vuelta del fútbol Prensa Colón

Después, se metió de llenó en todo lo que le tocó pasar desde que llegó a Colón desde el 18 de enero de 2019: "En un año y pico me pasó de todo. De estar a un paso de alcanzar el objetivo de ser campeón a pelear el descenso. De hacer grandes partidos a jugar muy mal. Siempre rescato que es una temporada positiva, porque a Colón se lo nombró entre los mejores equipos de Sudamérica. Estoy muy feliz de estar en Colón, pero no me gusta ponerme un puntaje de rendimiento, porque siempre quiero mejorar y pienso que puedo ser mejor incluso".

En otro tramo de la charla, no pudo ocultar el dolor que le causa rememorar la derrota en la final de la Copa Sudamericana: "Del partido vi apenas una parte y después no quise ver más, porque me dio mucha bronca. Comencé a ver el partido y cuando llegó el momento de la tormenta cambié. Fue una locura lo que pasó. Sigo insistiendo que si no hubiese llovido, para mí Colón era más. Desde ya que teníamos más para ganar por el marco de la gente".

Fernando Zuqui.jpg Fernando Zuqui a todo lo que vivió en Colón y de qué pasará con el fútbol en Argentina Prensa Colón

En ese sentido, Fernando Zuqui pudo en el pedestal de los elogios a la gente: "Es superior a todo lo que vi antes. Llevar 40.000 personas a otro país y que la gente haga largas colas en auto y demás, fue increíble de ver. Lo del hincha no tiene palabras. Ni hablar el estadio y la fiesta con Los Palmeras. Es algo que no me lo voy a olvidar jamás. Un marco extraordinario".

Asimismo, reconoció que desde ese día hubo un quiebre en el equipo: "Fue un conjunto de cosas. Queríamos ganar todo y a medida que avanzamos en la Sudamericana nos pusimos ese objetivo y nos descuidamos el torneo. Es normal, porque le pasa a todos los equipos. Pasó la final y después de eso la cabeza nos jugó en contra. Fue un bajón anímico muy grande y no podíamos salir del pozo. Tras el 3-2 ante Estudiantes nos costó muchísimo. Eso nos llevó a una charla grupal y logramos enderezar el rumbo con Eduardo (Domínguez). Lo intentamos con Diego (Osella) y no pudimos, y terminamos la mala racha en una cancha tan difícil como la de Rosario Central. Las cosas que tiene el fútbol".

Fernando Zuqui.png Fernando Zuqui finaliza su contrato en Colón el 30 de junio es complicado que continúe

En el final, reconoció sus ansias de seguir en Santa Fe: "Tengo contrato hasta el 30 de junio y ahora solo pienso en entrenarme, que es lo que depende de mí. En el tema contrato no hablamos con los dirigentes y seguramente es algo que se toque en los próximos días. Tengo cláusulas por partidos jugados. Si juego una cantidad determinada de partidos hay una obligación de compra, pero no puedo opinar de eso, porque no depende de mí. Yo lo dije ya varias veces, que me gustaría quedarme en Colón, porque es un club donde estoy muy feliz".