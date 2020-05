Brian Fernández le hizo una gran promesa al hincha de Colón

Las expectativas del hincha, de ver los goles de Brian Fernández con la camiseta de Colón no pudieron ser desde su llegada. Apenas un puñado de minutos frente a Banfield y después la catarata de sucesos que poco fueron de la mano con lo futbolístico.

Si hay un jugador del Sabalero al que benefició esta pandemia de coronavirus, ese es el delantero, quien inició un proceso de recuperación y acondicionamiento físico para dejar atrás sus adicciones y darle todo lo que la gente espera.

En las horas previas al aniversario 115 de Colón, Fernández charló en el Instagram oficial y reconoció que "estoy en Desvío Arijón, me mandan muchos mensajes pero tengo poca señal. Con muchas ansias de poder jugar, esto se hace largo y cansador".

Y más adelante, añadió: "Entreno de manera individual, siempre predispuesto con los ejercicios para estar a punto cuando se reactive el campeonato, cada uno entrenando en sus casas, muchos chicos corriendo en balcones, veo trabajar a mis compañeros y eso está bueno, porque todos quieren estar bien".

Cuando debió dar detalles de su rutina, el delantero rojinegro apuntó que "me estoy entrenando con un profesor que está tres veces por semana conmigo y el resto lo hago solo. Vengo haciendo las cosas bastante bien, tengo una cancha de fútbol que da al río, y un galpón grande para hacer todos los ejercicios".

Fernández siempre que pudo lo expresó públicamente y volvió a admitir que "dejé muchas cosas para venir a Colón, no se dieron las cosas como el hincha esperó y pensó. Yo también lo imaginé de otra manera. Se me hizo muy difícil pisar Santa Fe, caminar y ser jugador de Colón. Nunca es tarde para retomar todo".

Todo goleador vive del gol y el santafesino no es la excepción, por eso apuntó que "necesito y entreno para ello, me quedo con esa imagen de Banfield que si pasaba la pelota de Pulga Rodríguez por ahí hubiera anotado. Vengo en un proceso muy bueno. Pero necesito hacer un gol con la camiseta de Colón. La gente que se quede tranquila que este parate fue bueno para seguir armándonos, yo firme y al pie del cañón para hacer muchos goles en esa cancha hermosa".

Brian Fernández 1.jpg Brian Fernández quiere hacer delirar a los hinchas de Colón.

En otro tramo de la charla, Fernández apeló a sus números y porcentajes para reafirmar que "en todos los clubes hice goles y cómo no voy a hacerlos en Colón. Desde Chile hasta Estados Unidos tuve uno de los mejores cinco promedios de argentinos en el exterior. Pasaron muchas cosas en el medio pero ahora estoy bien a la espera de volver a jugar".

En lo que concierne a su alimentación y cuidados, Fernández dijo que "tengo un plan establecido de alimentación, mi familia me apoya, cuando tengo un rato libre voy a pescar. El domingo por la tarde regreso a los trabajos para encarar con todo la semana desde el lunes. Cuando puedo como un asado con mi familia, no me muevo, tengo un espacio en el que me manejo y cumpliendo todo lo que nos dan".

En su despedida, por ahí deslizó que su hermano Leandro pueda llegar algún a Colón, "aunque sus metas son distintas a la mías". A la vez que resaltó: "Yo pude irme a otro lado y decidí cumplir un sueño y venir a Colón. Quería venir y no perder esta oportunidad. A retomar el torneo de la mejor manera y mostrar lo que hice en otros clubes porque yo soy de Colón".