Gabriel Graciani: "Mi mejor rendimiento fue en Colón"

"Estoy haciendo la cuarentena acá en Santa Fe con mi novia y mi hija. Así que los abuelas aprovechan para disfrutar de la nieta", contó el entrerriano Gabriel Graciani, quien optó aislarse en la ciudad que lo cobijó durante sus años en las inferiores de Colón a diferencia de Buenos Aires, donde está el gran foco de la pandemia del coronavirus en Argentina. Actualmente es jugador de Sarmiento (J) y está a la espera de cómo seguirá el torneo, ya que está peleando por ascender.

En diálogo con Radio Gol 96.7, Tanto aprovechó en tiempos donde el fútbol está parado en todos sus estamentos sin precisión de cuándo volverá para contar cómo fue su arribo al Sabalero: "Jugué en una liga de Entre Ríos hasta los 13 años y después a los 14 llegué a Colón. El que me llevó fue Cococho (Ernesto Juan, ya fallecido) Álvarez, que me vio en una prueba y me buscó junto a otros chicos. Hubo una linda camada que después llegó a Primera".

En venta. Gabriel Graciani tiene varias ofertas por lo cual ante Atlético de Rafaela jugó su último partido en Colón Gabriel Graciani repasó su estadía en Colón y dijo que está en Santa Fe haciendo la cuarentena pese a ser jugador de Sarmiento (J).

Asimismo, recordó que quien lo hace debutar en primera División es "(Fernando) Gamboa (en 2010). Después de ese torneo en 2014 (cuando el equipo peleó estoicamente la permanencia y terminó descendiendo en un desempate ante Atlético de Rafaela), llegamos un acuerdo y me transfirieron a Estudiantes, que me compró. Ahora estoy hace un año en Sarmiento de Junín".

Muchos jugadores pasan por varios escollos en sus trayectorias y respecto a cómo piensa que se dio la suya, Gabriel Graciani admitió: "Dentro de todo, nunca me imaginaba que tendría una carrera así y por suerte las cosas se me fueron dando. Lamentablemente no tuve la continuidad que hubiera querido en los otros clubes, que es algo que me reprocho, y capáz mi situación pudo ser otra. Pero no me quejo, porque tuve de todas experiencias y el fútbol me dio cosas muy importantes para mí, como amigos y respeto, que es lo que más valoro".

Respecto a su actualidad en Sarmiento, reveló: "Veníamos punteros y después empezamos a pelear con San Martín (T) hasta que se paró todo. Ahora con este tema quedamos todos a la deriva, porque no sabemos si se va a reanudar el campeonato o si será un torneo más corto. Estamos todos en la espera, pero con deseos que juguemos. Están Yamil Garnier, Franco Leys, Lucas Landa y Wlfredo Olivera, varios ex-Colón, con quienes compartimos anécdotas (risas)".

En el final, Gabriel Graciani, de 26 años (28 noviembre 1993 en Bovril, Entre Ríos), confió que su versión mas sobresaliente fue en Colón, club que lo formó y lo lanzó al profesionalismo: "Mi mejor rendimiento fue en colón. Sobre todo en ese 2014, donde jugué bastante y como pretendía jugando por derecha. Fueron seis meses positivos que me ayudaron a crecer. Fue un gran equipo con chicos, pero capaz con poco recambio. Lo bueno es que muchos de ese grupo pudieron crecer. Ojalá alguna vez pueda volver".