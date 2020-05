El fútbol argentino vive un proceso de profunda renovación, más allá que este martes será reelegido Claudio Tapia como presidente de la AFA. Es que por la pandemia del coronavirus los dirigentes se vieron obligados a tomar una serie de decisiones que cambiará la forma de disputa de los campeonatos. En cuanto a la realidad de Colón y los temas futbolísticos que hacen en esta época a la institución quien salió a hablar fue José Vignatti, quien le respondió con mucha dureza a Stella Reschia, cabeza visible de Futbolistas Argentinos Agremiados en Santa Fe.

Sobre sus expectativas por el encuentro de dirigentes donde este martes se reeligirá a Claudio Tapia como presidente de AFA, Vignatti en diálogo con Radio Gol (FM 96.7) manifestó: "Todo es extraordinario ya que nunca hubiésemos pensado que se tendrían que manejar las cosas de esta manera, dentro de lo que se puede hacer es una decisión muy buena, creo que estamos muy esperanzados que esto se pueda ir de a poco abriendo el panorama".

En cuanto a cómo es la planificación de Colón en tiempos de pandemia, Vignatti reveló: "Está todo muy complicado, es evidente que las prioridades pasan por otras cuestiones, hay que tratar de sobrellevarlos. Una vez tuvimos que sobrellevar el tema de la inundación en 2002 y salimos adelante, ahora esperamos que lo más rápido posible se solucione, es un anhelo mundial. Esperemos que a corto plazo podamos tener un panorama más claro".

Se le preguntó al presidente de Colón por la composición del plantel, sobre todo porque se terminan nueve contratos, destacó: "Es un aprendizaje en muchos aspectos, ya que las condiciones cambiaron, tenemos que adaptarnos a lo que ameriten las circunstancias. Creo que cambiará el mercado, se nos hará muy difícil sumar extranjeros, ya que la moneda que se está manejando se complica todo. Uno siempre planificaba en función de las perspectivas de los ingresos del club y ahora es como que los recursos tenés que tenerlos en la mano para saber si los contás, no se puede predecir nada, ya que no se sabe si podés cobrar algo a una semana. Esta cuestión cambió el rumbo de muchas cosas, hay que ser muy prudentes. Hay que tener los depósitos en el banco para poder emitir, ya que sino estás ante una situación irresponsable. Hay que tener cuidado".

Más adelante se le preguntó sobre si tuvo una charla con los jugadores, y Vignatti dijo: "Hablé con un par de ellos, a los que les manifesté lo que podíamos hacer por ellos, para tratar de cumplirles los contratos en moneda nacional, sin plazo porque primero hay que tener los depósitos, los ingresos tenemos que repartirlos en la proporción de lo que venían ganando, ya que hay contratos que son muy distintos unos de otros. Hoy entró un depósito del mes de abrir de la TV y se le estará girando la proporción pactada a los jugadores. Esto se vive mes a mes, no hay certezas de absolutamente nada".

José Vignatti José Vignatti cargó contra Stella Reschia, quien había manifestado que no se podía hablar con Colón.

"Hay que tratar de transmitirles a los acreedores esta situación, Colón dio su palabra de pago que la va a cumplir en la medida que nos cumplan a nosotros. Todo se inicia desde cero, si llegan los ingresos se pueden repartir y sino no será posible", destacó en otra parte de la charla. Estamos esperando por la renovación de contratos, faltan 40 días, veremos cómo se va desenvolviendo el día a día, veremos qué perspectivas hay", destacó en otra parte de la charla el presidente de Colón.

Luego, se le hizo referencia a las duras declaraciones de Stella Reschia sobre que no se puede hablar con Colón, y Vignatti respondió: "Trato de ser respetuoso de las opiniones de los demás, con esta señora no podemos tener gratos recuerdos, esta señora fue la que bajó la perilla para que Colón se vaya a la B. Esa orden que bajó para no presentarse en el partido nos costó el descenso, no podemos tener simpatía con una persona que nos jugó de esa manera".

También se le preguntó sobre si tiene contacto con Eduardo Domínguez y Vignatti dijo: "Estamos hablando permanentemente, pero ahora es todo incierto, no sabemos qué va a pasar, solo nos queda esperar, cuando tengamos alguna perspectiva de algo seguramente lo analizaremos".

A Francisco Ferraro se le termina el contrato de manager de Colón el 30 de junio, al respecto Vignatti opinó: "Primero vamos resolviendo las cosas más importantes, luego de analizará caso por caso. Es medio reiterativo".

A Vignatti se lo metió de lleno en el reclamo que Colón realiza ante Conmebol por la inclusión de Jorge Pinos en la final de la Sudamericana ante Independiente del Valle. Sobre la designación del arquero del abogado Ariel Reck, opinó: "No queremos crear falsas expectativas, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde. En cuanto a la designación de Reck, lo conozco de cerca, viajamos juntos a Alemania por Alario. Es una persona correcta, un prestigioso profesional. Cada uno tiene que hacer su trabajo".

También se lo consultó sobre las elecciones y si se presentará para ser reelegido, Vignatti apuntó: "Serán en diciembre de este año. Nunca quise hacer futurología, menos en esta situación. Le corresponde hacerse cargo al que escribe. Los socios nos votaron para que dirigamos al club, cunado llegue el momento analizaremos la situación y las posibilidad. Hoy no quiero hablar de política, es fuera de lugar. Estamos en una situación no deseada por nadie, no corresponde pensar en otra cosa que no sea esVignao".

Y agregó: "Gente de la oposición se acercó para colaborar, ya lo está haciendo. Siempre estamos esperando que si hay gente que quiere participar todos tendrán su lugar, reglamentariamente tienen las puertas abiertas del club, porque es de los socios. Si sumamos más personas es mucho mejor".

En tanto que se lo consultó sobre si a Colón le ofrecieron jugadores en este receso, y Vignatti contestó: "Cero, no hay un representante que haya llamado, no hay nada de nada".

Por último, se le preguntó por sus sensaciones tras el regreso del fútbol en Alemania y analizó: "Por lo menos algo es algo, cambió un poco la rutina de los noticieros transmitiendo malas noticias. Uno aspira a otra cosa, pero con algo empezamos y pudimos despuntar el vicio con algo cercano".