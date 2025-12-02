Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

Diego Colotto se reunirá con José Alonso para definir su incorporación como secretario deportivo de Colón. Todos los detalles.

La transición en Colón avanza a toda velocidad. Aunque la nueva comisión directiva encabezada por José Alonso asumirá oficialmente este miércoles, el club ya comenzó a mover fichas clave en la planificación del futuro. Este martes por la tarde será un día clave para Diego Colotto, quien mantendrá una reunión decisiva para convertirse en el director deportivo del Sabalero de cara a la temporada 2026, año en el que este rol será obligatorio tanto en Primera Nacional como en Primera División.

El arribo de Colotto se da en un contexto donde la nueva conducción busca dar un giro estructural inmediato, con el objetivo de ordenar el área futbolística y marcar un rumbo claro desde el inicio del ciclo.

Medrán, confirmado: pieza central del proyecto

El nuevo mapa deportivo comenzó a trazarse incluso antes de las elecciones. Apenas se conoció la victoria de Alonso, UNO Santa Fe informó que Ezequiel Medrán continuaría como técnico en 2026. El DT, que tiene contrato vigente hasta diciembre del próximo año, convenció a la futura dirigencia con el análisis presentado en la charla previa a los comicios: potenciar juveniles, armar un plantel liviano y funcional a la categoría y recuperar identidad competitiva.

La confirmación de su continuidad permitió acelerar las decisiones en torno al resto de la estructura.

De Villarruel a Colotto: un cambio obligado

El primer nombre que había surgido para encabezar la secretaría técnica fue Leandro Villarruel, actual director deportivo de Deportivo Morón y responsable de un modelo exitoso basado en scouting y detección de talentos jóvenes. Su trabajo junto a Matías Colángelo, Alejandro Pérez y el equipo de análisis liderado por Enzo Sengiali y Yamil Niveiro lo convirtió en una referencia en materia de captación.

Sin embargo, Morón no estuvo dispuesto a liberarlo, y allí apareció nuevamente el nombre de Diego Colotto, quien ya había sido buscado por esta dirigencia a comienzos de 2024. Aquel intento se frustró tras el descenso y el posterior cambio institucional.

La trayectoria de Colotto, un valor agregado

A sus 43 años, Colotto llega con un recorrido amplio: formado en Estudiantes, con paso por México, España, India y el fútbol argentino, y con experiencia reciente como manager de Quilmes entre 2018 y 2021. Además, integró la Selección Argentina Sub 20, lo que suma conocimiento de estructuras de formación.

Su perfil combina manejo de planteles, vínculos con mercados internacionales y experiencia en gestión, un combo que Colón considera clave para iniciar un proceso de ordenamiento profundo.

Un movimiento que marca hacia dónde va el nuevo Colón

La llegada de Colotto para cerrar su vinculación se interpreta como un gesto claro de la nueva dirigencia: profesionalizar todas las áreas vinculadas al fútbol y construir un proyecto con coherencia. Su rol se complementará con la continuidad de Medrán y con el armado del plantel para una temporada en la que el Sabalero buscará estabilidad, competitividad y un rumbo definido.

LEER MÁS: Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

A horas de asumir, Alonso ya da señales de que el nuevo ciclo empezó incluso antes de que se concrete el traspaso de mando. Colón se mueve rápido. Y quiere que el 2026 lo encuentre preparado.