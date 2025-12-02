Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Este martes se terminarán de cerrar todos los aspectos formales y el miércoles Víctor Godano le entregaría el mando de Colón a José Alonso.

2 de diciembre 2025 · 08:05hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón vivirá este martes un momento determinante para su futuro institucional. Se terminarán de pulir todos los detalles pertinentes para allanar el camino para el traspaso formal de mando que pondrá fin a la gestión encabezada por Víctor Godano y dará paso a la presidencia de José Alonso, triunfador en las elecciones celebradas el domingo, donde su agrupación Tradición Sabalera resultó la más votada. Esto se daría finalmente el miércoles.

La gran victoria de Alonso en las urnas de Colón

El escrutinio provisorio confirmó una elección de alta participación, con 6.240 socios que se acercaron a emitir su voto. Los resultados fueron los siguientes: Tradición Sabalera (José Alonso): 2.840 votos; Sangre de Campeones: 1.810; Dr. Ricardo Magdalena: 1.223; Pasión Sabalera: 294; Unidad Colonista: 49; votos en blanco: 20 y anulados: 4.

LEER MÁS: El plantel de Colón arrancó la semana esperando novedades de la nueva dirigencia

Con la contundencia de los números, Alonso quedó en condiciones de tomar las riendas del club, y este martes se formalizará el traspaso luego de una jornada previa destinada a completar aspectos administrativos y documentales entre ambas comisiones.

Las primeras decisiones de Alonso En Colón

La actividad del martes también podría incluir un movimiento importante en el terreno deportivo: está previsto que Diego Colotto arribe a Santa Fe para avanzar en su incorporación como director deportivo, en caso de alcanzar un acuerdo definitivo con el presidente electo.

LEER MÁS: Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Más allá de no haber asumido oficialmente aún, Alonso ya comenzó a definir algunos ejes de su futura gestión. La reestructuración del fútbol profesional, la planificación para la próxima temporada y el orden institucional aparecen entre las prioridades inmediatas.

Con el acto del miércoles, Colón dará el puntapié inicial a un nuevo ciclo dirigencial, con expectativas renovadas y la mirada puesta en la reconstrucción deportiva y administrativa del club del barrio Centenario.

Colón José Alonso Víctor Godano
