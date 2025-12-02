Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Se viene una importante refundación del plantel de Colón, donde los históricos esperan la decisión de la dirigencia y el DT Ezequiel Medrán.

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 09:23hs
Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

UNO / José Busiemi

Con la inminente asunción de José Alonso como presidente, la continuidad de Ezequiel Medrán como entrenador y la llegada de Diego Colotto para ocupar la dirección deportiva, Colón comienza a delinear el perfil futbolístico que tendrá en la próxima temporada. Y en ese esquema, los jugadores más experimentados del plantel quedarían claramente al margen.

Alonso y Vignatti, en consonancia con el diagnóstico de Medrán

Tanto Alonso como incluso José Vignatti, en plena campaña electoral, coincidieron en un diagnóstico que también comparte Medrán: el nuevo Colón deberá estar conformado por un plantel joven, con fibras rápidas e intensidad para adaptarse a la categoría, una idea que fue eje central en las conversaciones previas al acto eleccionario entre el DT y la dirigencia electa.

LEER MÁS: Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

En esa renovación profunda, tres nombres emblemáticos aparecen sin espacio: Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, Christian Bernardi y Guillermo Ortiz. Los tres históricos —referentes del ciclo más exitoso en la historia sabalera— no ingresan en el modelo que pretende impulsar el cuerpo técnico.

Las situaciones contractuales obligan a un manejo fino:

-Pulga Rodríguez y Guillermo Ortiz tienen vínculo vigente hasta 2026, lo que obliga a negociar una salida. En el caso del Pulga, la resolución será especialmente sensible: se trata de un ícono en la memoria del hincha y su despedida deberá ser manejada con especial cuidado.

-Christian Bernardi, cuyo contrato vence el 31 de diciembre, igualmente deberá seguir recibiendo pagos hasta junio del próximo año por una deuda histórica con el club, lo que agrega otro capítulo administrativo para resolver.

En paralelo, otro jugador con recorrido, Emmanuel Gigliotti, también quedaría afuera del proyecto. El delantero no había aceptado la rescisión anticipada porque aguardaba conocer la postura de la nueva dirigencia, pero el diagnóstico deportivo es contundente: no será tenido en cuenta.

La reconstrucción futbolística de Colón

La reconfiguración del plantel es profunda. Como adelantó UNO Santa Fe, dentro del grupo profesional actual —dejando al margen a los juveniles formados en el club— Medrán solo considera piezas esenciales para el nuevo ciclo a Facundo Castet, Nicolás Talpone e Ignacio Lago.

LEER MÁS: La nueva dirigencia de Colón ya encara su primer gran desafío: la deuda con Espínola

El resto de los futbolistas son prescindibles, incluido el arquero Tomás Giménez, quien había tenido una participación importante durante el ciclo anterior del DT cuando dirigió en Mendoza.

La nueva estructura de conducción, con Alonso al mando y Colotto al frente del área deportiva, deberá ahora resolver cada una de estas situaciones contractuales para poder avanzar en la conformación de un plantel acorde a la idea de juego y a las exigencias de la categoría. El nuevo Colón ya empieza a tomar forma, y la decisión es clara: renovación profunda, intensidad y juventud como bandera del proyecto.

Colón José Alonso Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
antonini, tras ascender con estudiantes (rc): en colon no tuve la chance de jugar

Antonini, tras ascender con Estudiantes (RC): "En Colón no tuve la chance de jugar"

comienzan a sonar los primeros nombres en el colon de alonso

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

José Alonso ganó las elecciones con el 45% de los votos.

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

como entender la victoria de jose alonso en las elecciones de colon

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Lo último

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales

Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales

Lanzaron el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

Lanzaron el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

Último Momento
Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales

Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales

Lanzaron el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

Lanzaron el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

Santa Fe oficializó nuevas reglas para la pesca comercial y puso fin al conflicto por el acopio para exportación

Santa Fe oficializó nuevas reglas para la pesca comercial y puso fin al conflicto por el acopio para exportación

Qué es la clase baja superior que creció en la pirámide social argentina

Qué es la "clase baja superior" que creció en la pirámide social argentina

Ovación
Se confirmaron los cruces de la siguiente fase del Regional Amateur

Se confirmaron los cruces de la siguiente fase del Regional Amateur

Se confirmó el fixture del Súper Rugby Américas 2026

Se confirmó el fixture del Súper Rugby Américas 2026

Se realizó una atractiva velada de boxeo en San Lorenzo de Tostado

Se realizó una atractiva velada de boxeo en San Lorenzo de Tostado

Almagro B y Macabi, a paso ganador en el reposicionamiento del Oficial A2

Almagro B y Macabi, a paso ganador en el reposicionamiento del Oficial A2

Torneo Clausura 2025: así quedaron los cruces de las semifinales

Torneo Clausura 2025: así quedaron los cruces de las semifinales

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"