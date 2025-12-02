Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Se viene una importante refundación del plantel de Colón, donde los históricos esperan la decisión de la dirigencia y el DT Ezequiel Medrán.

Con la inminente asunción de José Alonso como presidente, la continuidad de Ezequiel Medrán como entrenador y la llegada de Diego Colotto para ocupar la dirección deportiva, Colón comienza a delinear el perfil futbolístico que tendrá en la próxima temporada. Y en ese esquema, los jugadores más experimentados del plantel quedarían claramente al margen.

Tanto Alonso como incluso José Vignatti , en plena campaña electoral, coincidieron en un diagnóstico que también comparte Medrán: el nuevo Colón deberá estar conformado por un plantel joven, con fibras rápidas e intensidad para adaptarse a la categoría , una idea que fue eje central en las conversaciones previas al acto eleccionario entre el DT y la dirigencia electa.

En esa renovación profunda, tres nombres emblemáticos aparecen sin espacio: Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, Christian Bernardi y Guillermo Ortiz. Los tres históricos —referentes del ciclo más exitoso en la historia sabalera— no ingresan en el modelo que pretende impulsar el cuerpo técnico.

Las situaciones contractuales obligan a un manejo fino:

-Pulga Rodríguez y Guillermo Ortiz tienen vínculo vigente hasta 2026, lo que obliga a negociar una salida. En el caso del Pulga, la resolución será especialmente sensible: se trata de un ícono en la memoria del hincha y su despedida deberá ser manejada con especial cuidado.

-Christian Bernardi, cuyo contrato vence el 31 de diciembre, igualmente deberá seguir recibiendo pagos hasta junio del próximo año por una deuda histórica con el club, lo que agrega otro capítulo administrativo para resolver.

En paralelo, otro jugador con recorrido, Emmanuel Gigliotti, también quedaría afuera del proyecto. El delantero no había aceptado la rescisión anticipada porque aguardaba conocer la postura de la nueva dirigencia, pero el diagnóstico deportivo es contundente: no será tenido en cuenta.

La reconstrucción futbolística de Colón

La reconfiguración del plantel es profunda. Como adelantó UNO Santa Fe, dentro del grupo profesional actual —dejando al margen a los juveniles formados en el club— Medrán solo considera piezas esenciales para el nuevo ciclo a Facundo Castet, Nicolás Talpone e Ignacio Lago.

El resto de los futbolistas son prescindibles, incluido el arquero Tomás Giménez, quien había tenido una participación importante durante el ciclo anterior del DT cuando dirigió en Mendoza.

La nueva estructura de conducción, con Alonso al mando y Colotto al frente del área deportiva, deberá ahora resolver cada una de estas situaciones contractuales para poder avanzar en la conformación de un plantel acorde a la idea de juego y a las exigencias de la categoría. El nuevo Colón ya empieza a tomar forma, y la decisión es clara: renovación profunda, intensidad y juventud como bandera del proyecto.