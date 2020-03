Javier Correa y su ilusión de volver a Colón

"Estamos todos preocupados por el coronavirus. Al principio no se le daba mucha importancia pero ahora ya sí. No queda otra que cuidarnos entre todos", dijo el cordobés Javier Correa en diálogo con Radio EME Santa Fe (96.3), respecto a la situación que tiene en vilo al mundo. Actualmente en Atlas de México, habló de cómo varios temas, entre ellos su ilusión de volver a Colón.

"Estábamos en un entredicho sobre si se jugaba o no, hasta que decidieron parar. Ahora no se sabe cómo va a seguir. Fui al club a buscar los ejercicios para realizar en mi casa", acotó siguiendo por el mismo hilo conductor del coronavirus.

Luego, indefectiblemente habló de Colón: "Los hinchas me hacen saber que me extrañan y me preguntan cuándo voy a volver. Ojalá el destino nos vuelva a cruzar para devolverle todo el cariño que me dan".

Además, en otro tramo de la charla, Javier Correa admitió que " en su momento tuve que elegir entre quedarme en el club y ser un peso para todos o venir a México, que es una liga muy importante y desde lo económico sirve muchísimo. Acá el juego es completamente distinto, porque tenes más espacio para jugar. En Argentina es mucho más duro".

Una de las particularidades del fútbol azteca es cómo se manejan los clubes. En ese sentido, Javier Correa no dudó: "Acá a los dueños no los conocés, si los ves es porque vienen a retarte. Acá tratás con los gerentes deportivos. No es como en Argentina, que al presidente lo ves seguido".

Respecto a su presente en Atlas, donde juega con un conocido de Colón como Germán Conti, expresó: "Estoy en crecimiento día a día, esta liga no es fácil. A Germán Conti lo veo muy bien y contento. Él necesitaba jugar y acá lo está consiguiendo. Hay que ser lo más profesional posible al exigirte. De la nada pueden traerte un jugador mejor que vos".

En el final, envió un mensaje en esta lucha por mantener la categoría: "Siempre miro los partidos de Colón. Hay que alentar más que nunca al sabalero, todos juntos hay que tirar para adelante".