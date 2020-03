Pulga Rodríguez, ¿por qué no fue considerado por Domínguez?

Luis Miguel Pulga Rodríguez protagonizó una de las grandes novelas del mercado de pases en Colón, pero luego de asegurar su continuidad con la reanudación de la Superliga, perdió lugar en el equipo titular y ni siquiera fue considerado para jugar unos minutos en el partido ante Rosario Centra por parte de Eduardo Domínguez en el primer encuentro de la Copa de la Superliga.

Pulga fue el mejor jugador de cancha del Sabalero en 2019, donde llegó a la final de la Copa Sudamericana que perdió frente a Independiente del Valle en La Nueva Olla de Asunción, fue eliminado en cuartos de final de la Copa Argentina pero hizo un discreto papel en la Superliga, con un fin de año para el olvido.

Pero en el inicio de 2020 el equipo no pudo levantar cabeza, y luego de una mala racha en los primeros encuentros se fue Diego Osella, quien lo había relegado de entre los titulares tras la goleada que sufrió el conjunto rojinegro por 4-0 ante Newell's en Rosario, al punto tal que sus ingresos se dieron en la parte final de los cotejos, generalmente cuando el resultado era adverso.

Con el desembarco de Domínguez para iniciar su segundo ciclo al frente del equipo nada cambió y Pulga siguió no solo al margen del equipo inicial, sino que tampoco sumó minutos desde el banco de los relevos, a pesar de la victoria que comenzó a cimentar el Sabalero en la primera parte del partido frente a Rosario Central.

Pulga Rodríguez perdió su lugar como titular tras un flojísimo arranque de año en Colón en la Superliga.

Sin dudas que el parate será significativo para el tucumano, quien pretende volver a tener la injerencia futbolística que tuvo en 2019, aunque para eso deberá reacondicionarse físicamente para luego mejorar con la pelota y el juego.

Sobre la situación de Pulga se pronunció Eduardo Domínguez en diálogo con LT10, quien manifestó: "Es el gran referente de este plantel. No hay dudas, pero veíamos de afuera que no venía jugando y el equipo no generaba situaciones para su juego. Seguro sintió un decaimiento anímico. Pero la Pulga es la Pulga. Si está bien tendrá la chance, porque es un jugador diferente y todos los queremos tener. Es un jugador que puede ganar partidos y lo demostró. Ante Central pensamos un partido que quizás no lo beneficiaba".

A Pulga todavía le queda más de un año de vínculo con Colón, y está claro que deberá levantar considerablemente su rendimiento si pretende volver a ser considerado como titular, ya que la competencia es mucha en la ofensiva, debido a que Tomás Chancalay y Wilson Morelo sacaron chapa ante Central para afirmarse como titulares, bajo un esquema donde Domínguez intenta siempre no jugar más con dos jugadores de ataque.