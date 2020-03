Colón: Pasculli: "Me hubiera gustado que algún presidente me llame"

Desde Italia, en medio de la pandemia generada por el Coronavirus, Pedro Pasculli dialogó en Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad y recordó su época en el Sabalero.

"Me iría a Argentina 1, 2 o 3 años para dirigir a Colón. Me gustaría volver a Colón, vos sabes cuantas veces le tiré flechitas a los dirigentes para hacer algo en conjunto. Me hubiera gustado que un Presidente, me hubiese llamado para hacer una conexión conjunta en europa. Unión lo tiene a Nery Pumpido, como su gran ídolo y campeón del mundo. Le dieron la posibilidad. En cambio, Colón nunca llamó a Pedro Pasculli para ofrecerle algo: dirigir la 3ª, la Reserva, querés hacer una colaboración para posicionar sus chicos en Europa. Fue Colón el que me permitió asomarme al fútbol europeo, pero después de Colón no tuve nada de nada", agregó. "Yo prefería dirigir Colón antes que trabajar junto con Diego Maradona", finalizó.

LEER MÁS: Domínguez: "Nosotros tenemos que mirar nuestra ruta, no la de los demás"

Pedro Pablo Pasculli nació y se crió en el populoso Barrio Centenario de Santa Fe, cumplió el sueño del pibe cuando en 1977 se puso la camiseta de Colón en Primera División. Esos tres años en Colón le sirvieron para que Argentinos Juniors se fijara en sus goles y se lo llevara a La Paternal, donde fue compañero con Diego Maradona en el ‘80 antes del millonario pase a Boca del Pelusa de Fiorito.

Con Diego, el primer año, peleó el descenso, pero luego se dio el lujo de salir campeón con Argentinos Juniors sucesivamente en 1984 y 1985. Allí apareció el Lecce de Italia para llevarse al goleador argentino. Sin dudas, Lecce fue, es y será su lugar en el mundo: jugó desde 1985 hasta 1992. Se fue a Japón, pasó por Newell’s y colgó los botines en el ‘96 en el Casertana Calcio. La frutilla del postre fue la Copa del Mundo que consiguió en 1986 y su recordado gol en 8vos ante Uruguay.

image.png Pasculli sueña con dirigir en Colón.

Pasculli revivió sus épocas en Colón y hasta se puso nostálgico. "Como no voy a extrañar Colón, hay veces que pienso de mis inicios en la cancha auxiliar que era de tierra, ahora ahí esta el estacionamiento. Hay veces que viene la nostalgia. Uno cuando siente Colón que pierde, me amargó, no sé que paso, de un momento a otro empezó a perder. Estoy orgulloso de haber hecho las inferiores en Colón y haber crecido en el Barrio Centenario", contó.

LEER MÁS: Se cumplen 20 años de un partido histórico para Colón

¿Dejaría su vida en Italia para venir a dirigir a Colón?

-No sé si dejaría mi vida en Italia, pero me iría a Argentina 1, 2 o 3 años para dirigir a Colón. Es difícil dejar Italia para ir a Argentina. En Argentina vivis siempre con un poco sospechas. Di tantas vueltas por el mundo, que estoy acostumbrado a moverme. Me gustaría volver a Colón, vos sabes cuantas veces le tiré flechitas a los dirigentes para hacer algo en conjunto. Me hubiera gustado que un Presidente, me hubiese llamado para hacer una conexión en Europa. Ellos saben que yo tengo muchos contactos en Europa, después de muchos años de vivir acá. Podríamos hacer una colaboración y los chicos que son interesantes de las inferiores de Colón para venir acá. No me quedan dudas que los mejores jugadores de fútbol están en Santa Fe y Provincia.

¿Le hubiera gustado retirarse en Colón de Santa Fe?

-Si, claro, pero nunca tuve la suerte de poder hacerlo. No sé que tenía que hacerlo. Me invitaron cuando inauguraron la cancha nueva, pero no me dijeron "te pagamos los pasajes", que tampoco lo necesito gracias a Dios, pero si ellos querían la presencia de Pasculli en la inauguración hubieran hecho una invitación mas formal, te mandamos los pasajes y vení a Santa Fe 4 o 5 días y no "Si estas en Santa Fe, estarías bueno que vengas...". Yo estoy orgulloso de Colón y le voy agradecer siempre por darme la posibilidad. A mi nadie me regalo nada, yo hice todo en Colón desde las inferiores a 1ª División. Sabes cuántas veces le tiré la iniciativa, pero después son ellos los que tienen que agarrar y ofrecerme algo. Unión lo tiene a Nery Pumpido, como su gran ídolo y campeón del mundo. Le dieron la posibilidad. En cambio, Colón nunca llamó a Pedro Pasculli para ofrecerle algo: dirigir la 3ª, la Reserva, querés hacer una colaboración para posicionar sus chicos en Europa. Fue Colón el que me permitió asomarme al fútbol europeo, pero después de Colón no tuve nada de nada. Yo no voy a ir a buscar nada, pero si me invitan con mucho gusto será un honor. Si me invitan y me dicen: querés venir una semana. Cuando vendieron a Pasculli, algo habrán hecho con el dinero de mi venta. Solo espero, en el día de mañana, una llamada que me diga Pasculli nosotros queremos que venga y sea utilero de Colón, por decirte una estupidez, pero al menos que me llamen. Yo le podría haber dado una mano muy grande a Colón desde Europa. Colón nunca me llamó y me dijo podemos ofrecer este jugador en Europa".