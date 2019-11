Jorge Nini, que viajó en bicicleta, ya se encuentra en Asunción

La pasión por Colón no conocer de límites y una prueba cabal de ello es lo que relaizó Jorge Nini, quien con 53 años se atrevió a viajar en bicicleta rumbo a Asunción para no perderse la final de la Sudamericana ante Independiente del Valle.

Le dicen El Ganso y es todo un personaje. Tiene el sueño de ver campeón a su club y en la madrugada del miércoles dejó todo para ir, aunque inicialmente no tuviera entrada a la Nueva Olla, el estadio en el que se definirá el torneo, en un partido único. La experiencia religiosa involucra cuatro días. Aquí, el tiempo apremia, obliga a acelerar.

"Pasé la noche del miércoles en Reconquista y estoy rumbo a Formosa. La idea era llegar el sábado temprano a Asunción y ver si conseguía cómo entrar, pero se hizo tan conocida mi historia por las redes sociales que ahora soy famoso y me recibieron con hotel y comida", relató Nini a Noticias Argentinas. Durante el jueves, le llegó la noticia que va a darle alas para arribar más pronto a destino. "Me llamaron de la Conmebol y me garantizaron una entrada", asegura. Es más, Jorge González, un exfutbolista del club, le dijo a una radio que estaba dispuesto a cederle la suya.

El Ganso ya se encuentra en suelo paraguayo según informaron desde Migraciones de Paraguay, y ahora se dirige al estadio La Nueva Olla para ver el partido ante Independiente del Valle, donde recibirá el regalo de una entrada del Loco González para ser uno de los privilegiados que estarán en las tribunas alentando al equipo de Pablo Lavallén.