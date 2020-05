En 2019, el presidente José Vignatti llamó a conferencia de prensa para confirmar el adelanto de las elecciones en Colón para junio de este año pese a que su mandato terminaba en diciembre. Sin embargo, en las últimas semanas no se pudo legalmente avanzar en eso y los comisiones finalmente serán a fin de este 2020. Por ahora, el único que confirmó su candidatura es Ricardo Magadalena, pero luego son más que nada rumores.

En su momento, el exintendente de Santa Fe, Mario Berletta, reconoció que unos amigos le acercaron la propuesta y que la estaba analizando. Después de eso no volvió a tocar el tema, generando incertidumbre respecto a si finalmente irá. Mucho más después del aplazamiento de las elecciones, ya que habló en función de junio.

José Vignatti.jpg José Vignatti tenía la idea de adelantar las elecciones en Colón a junio de este 2020

Otro de los que asoma en la carrera política es Víctor Godano, quien formó dupla con Eduardo Vega en 2013, donde arrasaron en las urnas tras el ciclo de Germán Lerche. Si bien es cierto que no se animó a confirmarlo, dejó la puerta abierta a presentarse, máxime si se tiene en cuenta que está en contacto permanente con su grupo de trabajo. Lo mismo el propio Lalo, que no lo descartó, pero puede que no haya sido tan convincente.

Sin embargo, desde el oficialismo no hay nada. En su momento trascendió que el candidato de José Vignatti podría ser José Alonso, el actual vicepresidente tercero. Pero no pasó de ahí. Después, que el propio mandamás de Colón se una a Luis Hilbert, tras los acercamientos que hubo en los últimos meses con el caso que se llevó ante el Tribunal de Disciplina de la Conmebol y la FIFA respecto a la mala inclusión del arquero Jorge Pinos de Independiente del Valle en la final de la Copa Sudamericana. Hilbert es justamente el abogado que lleva adelante la defensa de Colón.

vignatti.jpg José Vignatti tuvo muchos acercamientos con Luis Hilbert en el caso Jorge Pinos

La cuarentena por la pandemia del coronavirus quizás aplacó un poco el escenario, ya que claramente hay otras prioridades que abordar, pero a medida que pasa el tiempo hay temas que no quieren ser pasados por alto. Así y todo, José Vignatti podría cambiar de ida y ser quien encabece al oficialismo.

En su momento la idea era dejarle el lugar a una nueva conducción, pero producto de todo lo que fue pasando, analizaría firmemente continuar. Más que nada, porque quedó en espera la remodelación de la sede y el ingreso al estadio Brigadier López, que vaticinan será de nivel Europeo.

nUEVA SEDE.jpg La remodelación de la sede podría ser un factor para que José Vignatti cambie su postura inicial y se presente en las elecciones. Captura de video

Había un presupuesto para eso, pero la crisis deportiva demandó nuevamente enfocarse en el armado del plantel y el foco viró. Si finalmente se quitan los descensos, no habría tantas presiones y se allanaría para retomar ese cause. La idea viene del propio José Vignatti y por ahí radicaría quizás el cambio de idea. Todavía falta para las elecciones en Colón, pero el titular sabalero comienza a madurar la idea.