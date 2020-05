Francisco Maturana: "Priorizamos la pertenencia en Colón"

En 2004, Colón buscó un golpe de efecto en Argentina y contrató como técnico al colombiano Francisco Maturana, de importante trayectoria y destacados pergaminos. Por eso la expectativa creció en Santa Fe, ya que además se sumaron jugadores de nombre que ilusionaron al público con pelear el campeonato. Sin embargo, el equipo nunca logró descollar y el DT se terminó yendo por falta de resultados. De igual modo, en la gente quedó un grato recuerdo, sobre todo después de una reflexión de Pacho que quedó para la posterioridad: "sentido de pertenencia".

• LEER MÁS: Merlo: "Tuve la suerte de terminar con la gloria en Colón"

En una entrevista con La Nación, el cafetero, de 71 años años (15 de febrero de 1949) recordó la memorable victoria 5-1 ante Argentina en el Mundial en las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 1994: "En lo futbolístico de ese 5-0, yo no escuché a ningún jugador ni a alguien del cuerpo técnico hablar desde la soberbia. Para nosotros fue un partido por los puntos para la clasificación. Nada más. El resultado fue anecdótico. Yo nunca creo que las victorias hagan daño, para eso se trabaja, para ganar. El tema es la interpretación que le damos a las derrotas. En Colombia, ningún jugador, técnico o dirigente dijo que ya éramos campeones del mundo. Porque nosotros no tenemos historia para decir eso".

image.png Francisco Maturana recordó su paso por el fútbol argentina y sobre todo en Colón, donde dejó una frase inolvidable: "Sentido de pertenencia".

Asimismo, Francisco Maturana dio su opinión sobre el paso de José Pekerman al frente de la Selección de Colombia: "A José le tengo un profundo respeto y admiración desde que fue futbolista en Colombia. Me orientó en algún momento a tomar decisiones. Como colombiano disfruté de su entrega y dedicación en la selección. Puso orden, inclusive con la prensa. Acá hay programas futbolísticos de radio desde las 6 de la mañana, y si uno no los atiende, te voltean. José impuso las ruedas de prensa, trató a todos por igual. Profesionalizó la comunicación, blindó al entrenador. Abrió una puerta que ojalá nunca se cierre".

• LEER MÁS: Pablo Lima: "En Colón es bastante normal no sentirse cómodo"

Pero más adelante, no pudo encontrar respuesta a por qué no le fue como pretendía cuando estuvo en Colón y Gimnasia (LP) en Argentina: "Es una pregunta muy interesante. Yo siempre que salí de mi casa, lo hice con la intención de que iba a ganar. Le consulto. «¿Cuántas veces fue campeón Colón? ¡Nunca! Bueno, ahí fui yo. ¿Cuántas veces fue campeón Gimnasia? ¡Nunca! Yo fui a dos sitios donde nunca se podía ser campeón. Y fui un técnico más en no conseguirlo. Yo dirigí al Al Hilal saudita, donde fue campeón el Pelado Díaz. Me decían que era el Real Madrid de Asia. Fui y obtuve dos títulos en un equipo que ganó mucho. En la selección de Costa Rica estuve nueve meses. ¿Qué había ganado hasta entonces? La Copa UNCAF, pues yo también la gané. A uno siempre lo recuerdan por lo que gana. Yo fui el primer negrito colombiano en ir a España, al Valladolid. ¿Puede ganar la Liga? Nunca, entonces me decían que había fracasado, pero en esa temporada yo me sentaba a hablar de fútbol con Johan Cruyff, con Fabio Capello. En la Argentina aprendí que solo se recuerda al campeón".

Maturana confirma su llegada a Colón

Pero amén de todo eso, Francisco Maturana dejó en lo más alto a la pasión de los santafesinos, sobre a todo a la gente de Colón: "Amo al ambiente argentino. En la Argentina me siento más cómodo, reconocido y respetado que en Colombia. Llego a la Argentina y los muchachos de migraciones me brincan. Voy a Santa Fe y la gente me recuerda bien, los carros (autos) paran para saludarme; todavía me escribe gente de Santa Fe. No solo es ganar, sino la forma como quisimos ganar. Priorizamos el sentido de pertenencia y la identidad de la gente de Santa Fe. Solo tengo palabras de gratitud. Me hicieron sentir fuerte y siento que quedé en deuda por todo lo que me dieron. Mi paso por el fútbol argentino lo veo como algo que me fortaleció a muerte".