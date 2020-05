Pablo Lima: "En Colón es bastante normal no sentirse cómodo"

Cuando llegó en 2011 a Colón, Pablo Lima venía con el objetivo de refrendar todo lo que había mostrado como jugador de Vélez y Rosario Central, más allá de lo que también hizo en su país y Grecia.

Sin embargo, las chances de poder mostrar sus cualidades fueron pocas para el lateral y jamás se pudo meter en la estructura del equipo rojinegro, aunque también tuvo algunos contratiempos físicos.

En diálogo con Ataque Futbolero (Club Radio FM 94,7) repasó su camino en el fútbol argentino y también dejó algunas frases picantes cuando le tocó hablar de Colón.

LEER MÁS: Merlo: "Tuve la suerte de terminar con la gloria en Colón"

"En Vélez y Rosario Central fueron mis mejores momentos. Cuando debuté con Vélez entré y me expulsaron enseguida. Fue una anécdota que quedó en mi carrera. En Quilmes estuve bien y también me sentí cómodo", aportó.

Pero cuando llegó el turno del Sabalero, el Charrúa no dudó en decir que "en Colón no me sentí cómodo, pero bueno, es bastante normal no sentirse cómodo en Colón".

LEER MÁS: Estigarribia: "Sería un combo perfecto seguir en Colón"

Para luego, agregar: "El equipo lamentablemente nunca logró conseguir nada, genera un vacío eso en la gente importantísimo".

Lima se retiró en 2016 y después comentó que “cuando me retiré, trabajé como manager en Danubio y cuando vi los manejos en la parte económica, no quise saber más nada. Dije que eso no era para mí, no tengo que agarrar cosas que no me corresponden“,