"La comisión directiva de Colón no va entregar el club el 28 de diciembre"

Ricardo Luciani estuvo reunido con la dirigencia de Colón para tener un panorama más claro del aspecto económico e institucional del club

15 de agosto 2025 · 16:38hs
Ricardo Luciani estuvo reunido este jueves con la dirigencia de Colón buscando interiorizarse respecto a la situación económica e institucional que atraviesa el club y brindó algunos detalles importantes que le informó la actual comisión directiva.

Luciani, quien preside la agrupación Sangre de Campeones aseguró que los dirigentes le confirmaron que no van a entregar el club el 28 de diciembre, como sí lo hizo José Vignatti a finales del 2023.

En diálogo con Sol Play 91.5, Luciani habló de la situación económica del club mostrando cierta tranquilidad en base a las afirmaciones de los directivos.

"Con la cuota societaria, que es importante todavía a pesar de las circunstancias, hay algo de 22.000 socios. A eso hay que sumarle los ingresos que tuvimos por porcentajes de jugadores que se vendieron. Y también algunas gestiones que se han hecho en cuanto al derecho de formación", comenzó contando.

Para luego agregar: "Con todo ese bagaje de ingresos, Colón a fin de año llega equilibrado. Incluso habrá algunos excedentes para que la comisión directiva que asuma pueda comenzar el año de forma tranquila. Por otra parte, restan definirse algunas situaciones judiciales que se arrastran de la gestión anterior. En total, siguen en pie alrededor de 37 reclamos y/o juicios, que por supuesto que hacen mella en los financiero".

Respecto a la fecha de las elecciones, Luciani indicó: "Esta comisión directiva no va a entregar el club el 28 de diciembre como sí sufrieron esa entrega los muchachos que están. Se les dilató muchísimo la entrega del club y eso sí genera complicaciones porque es un periodo importante para trabajar en el mercado de pases y no lo pudieron usar esos días”.

