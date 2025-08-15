Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ajusta piezas y esquema para un duelo decisivo frente a San Telmo

Martín Minella tendría definido el equipo titular de Colón para visitar a San Telmo, con modificaciones de nombres y sistema de juego.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2025 · 11:12hs
Colón ajusta piezas y esquema para un duelo decisivo frente a San Telmo

Colón se prepara para un compromiso clave este sábado cuando visite a San Telmo en la Isla Maciel, por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional.

LEER MÁS: La dirigencia de Colón no tiene en su agenda la chance de adelantar las elecciones

Con 24 puntos aún en disputa, el equipo santafesino se encuentra a 14 unidades de los puestos de Reducido y apenas 11 por encima de Defensores Unidos de Zárate en la lucha por evitar el descenso, lo que convierte al encuentro en un verdadero desafío para el plantel y el cuerpo técnico.

Minella, con cambios de nombres y sistema de juego en Colón

El entrenador Martín Minella deberá realizar modificaciones obligadas debido a las lesiones de Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán, Christian Bernardi, Luis Miguel Rodríguez, a los que se suma Cristian García, quien aún no pudo debutar en el club por reiteradas lesiones musculares.

Más allá de los cambios forzados, Minella analiza ajustes tácticos importantes. Según indicios, el equipo se pararía con un 5-4-1, buscando mayor solidez defensiva y verticalidad en ataque.

Entre los ingresos previstos figuran Guillermo Ortiz por Thaller, Zahir Ibarra por Rodríguez, Lautaro Laborié (cumplió con su suspensión de dos fechas) por Gaitán, y Facundo Castro en lugar de Emmanuel Gigliotti, en un movimiento más táctico que otra cosa.

Los elegidos por Minella en Colón

La formación tentativa de Colón sería: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz, Zahir Ibarra y Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Lautaro Laborié e Ignacio Lago; y Facundo Castro en la delantera.

LEER MÁS: Colón le puso la piedra basal a su museo y archivo oficial

Con estas modificaciones, Colón buscará mantener la distancia con los equipos en zona de descenso y, al mismo tiempo, sumar confianza en un tramo decisivo del torneo. El partido promete ser intenso, con un equipo visitante obligado a adaptarse rápidamente a las bajas y al nuevo esquema táctico.

Colón San Telmo Martín Minella
Noticias relacionadas
encuesta de uno santa fe: que opina el hincha sobre el regreso de jose vignatti a la vida politica de colon

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Dimas Toty Garateguy de Colón de Santa Fe peleará en Maipú, provincia de Buenos Aires.

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

republica extendio su invicto y alcanzo a colon (sf) en el oficial a2

República extendió su invicto y alcanzó a Colón (SF) en el Oficial A2

El vicepresidente tercero de Colón Germán Williner aseguró que no está en la agenda de la dirigencia la chance de adelantar las elecciones.

La dirigencia de Colón no tiene en su agenda la chance de adelantar las elecciones

Lo último

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Último Momento
Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

Ovación
Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"