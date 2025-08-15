Colón ajusta piezas y esquema para un duelo decisivo frente a San Telmo

Martín Minella tendría definido el equipo titular de Colón para visitar a San Telmo, con modificaciones de nombres y sistema de juego.

Colón se prepara para un compromiso clave este sábado cuando visite a San Telmo en la Isla Maciel, por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional.

Con 24 puntos aún en disputa, el equipo santafesino se encuentra a 14 unidades de los puestos de Reducido y apenas 11 por encima de Defensores Unidos de Zárate en la lucha por evitar el descenso, lo que convierte al encuentro en un verdadero desafío para el plantel y el cuerpo técnico.

Minella, con cambios de nombres y sistema de juego en Colón

El entrenador Martín Minella deberá realizar modificaciones obligadas debido a las lesiones de Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán, Christian Bernardi, Luis Miguel Rodríguez, a los que se suma Cristian García, quien aún no pudo debutar en el club por reiteradas lesiones musculares.

Más allá de los cambios forzados, Minella analiza ajustes tácticos importantes. Según indicios, el equipo se pararía con un 5-4-1, buscando mayor solidez defensiva y verticalidad en ataque.

Entre los ingresos previstos figuran Guillermo Ortiz por Thaller, Zahir Ibarra por Rodríguez, Lautaro Laborié (cumplió con su suspensión de dos fechas) por Gaitán, y Facundo Castro en lugar de Emmanuel Gigliotti, en un movimiento más táctico que otra cosa.

Los elegidos por Minella en Colón

La formación tentativa de Colón sería: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz, Zahir Ibarra y Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Lautaro Laborié e Ignacio Lago; y Facundo Castro en la delantera.

Con estas modificaciones, Colón buscará mantener la distancia con los equipos en zona de descenso y, al mismo tiempo, sumar confianza en un tramo decisivo del torneo. El partido promete ser intenso, con un equipo visitante obligado a adaptarse rápidamente a las bajas y al nuevo esquema táctico.