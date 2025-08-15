Uno Santa Fe | Colón | Colón

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

El oficialismo de Colón planea su estrategia para entregar el mando, contar la herencia recibida, sus logros y participar de los próximos comicios.

15 de agosto 2025 · 11:42hs
El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

El oficialismo de Colón ya perfila su hoja de ruta de cara a las elecciones de fin de año. Aunque el presidente Víctor Godano había señalado que llamaría a elecciones anticipadas una vez que el equipo quedara sin posibilidades matemáticas de alcanzar el Reducido, finalmente la decisión sería que los comicios se celebren el primer fin de semana de diciembre, ya sea el sábado 6 o el domingo 7, aunque no se descarta el domingo 30 de noviembre como alternativa.

Mientras tanto, por lo que se pudo saber, la entrega del club se concretaría al día siguiente de los comicios, en un procedimiento diferente al que se vivió cuando la gestión de José Vignatti transfirió el poder a Godano.

Cómo participará el oficialismo de las elecciones de Colón

En cuanto a la participación del oficialismo en la contienda electoral, se estudia la estrategia, pero todo indica que Godano no se presentará, retirándose momentáneamente de la vida política del club.

La búsqueda apunta a un referente fuerte de la política interna de Colón que encabece la lista; trascendió que hubo un ofrecimiento a Enrique Ariotti, quien finalmente declinó la invitación.

La carta que tiene guardada el oficialismo

Otro punto relevante que se evalúa es la forma en que se entregará el mando. Desde la dirigencia planean una conferencia de prensa detallada, acompañada de material audiovisual, donde se expondrá el estado en que se recibió el club —desde lo edilicio, económico e institucional— y cómo se dejará para la próxima gestión.

Entre los logros que se destacarán se encuentra la reducción de los juicios pendientes, que pasaron de 55 a 37, muchos de ellos avanzando por carriles exitosos para su resolución.

Con esta estrategia, el oficialismo busca cerrar su ciclo dejando en claro la situación del club, al tiempo que se prepara para un proceso electoral ordenado y transparente, marcando diferencias con gestiones anteriores y asegurando continuidad institucional

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

