Cinco jugadores de Colón jugaron un amistoso con la Sub 20 del Ascenso

La Selección Argentina Sub 20 del Ascenso, con muchos jugadores de Colón, disputó un amistoso en Uruguay que terminó igualado en uno este viernes

15 de agosto 2025 · 16:19hs
Cinco jugadores de Colón jugaron un amistoso con la Sub 20 del Ascenso

La Selección Argentina Sub 20 del Ascenso jugó este viernes un amistoso ante un combinado de Uruguay, con mucha participación de jugadores de Colón.

El resultado fue 1 a 1, en un duelo que se llevó adelante en el Complejo Celeste de Montevideo.

En esta convocatoria estuvieron presentes Iván Barbona, Jonás Ravano, Lucas Cuffia, Matías Córdoba y Junior Flores.

La formación nacional

El equipo inicial que dispuso Claudio Gugnali salió a la cancha con: 1 - Lucas Cuffia; 2 - Jonas Ravano, 3 -Mauricio Ponce, 4- André Maldonado, 5 - Facundo Yozwiak, 6 – Junior Flores, 7 – Luciano Leguizamon, 9 - Matías Córdoba, 10 - Iván Barbona (C), 11 - Joaquín Hernández y 19 - Gabriel Vázquez.

Después del encuentro los chicos volverán a sus respectivos clubes. En el caso de Colón, todos los que dijeron presentes se perdieron el último Clásico de Reserva, que terminó con triunfo de Unión 1-0 el pasado miércoles.

Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Se modificó la hora del cotejo entre Colón y Chacarita de la 28ª fecha en Santa Fe

¡Qué sal! Colón también pierde a Bernardi por lesión para jugar contra San Telmo

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Un gesto enorme y solidario por el Día del Niño: tiene 12 años y regalará más de 2.000 juguetes

Unión aplasta 4-0 a Instituto en Córdoba con un primer tiempo para el recuerdo

Con sorpresas y ausencias importantes, los viajeros de Colón para visitar a San Telmo

Un gesto enorme y solidario por el Día del Niño: tiene 12 años y regalará más de 2.000 juguetes

Unión aplasta 4-0 a Instituto en Córdoba con un primer tiempo para el recuerdo

Con sorpresas y ausencias importantes, los viajeros de Colón para visitar a San Telmo

Una mujer intentó sacar a su perro de las vías y murió atropellada por un tren

Liverpool sufrió más de la cuenta para vencer a Bournemouth

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Estigarribia y la obligación de aprovechar la chance que le da Madelón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

Colón ajusta piezas y esquema para un duelo decisivo frente a San Telmo

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"