Cinco jugadores de Colón jugaron un amistoso con la Sub 20 del Ascenso

La Selección Argentina Sub 20 del Ascenso, con muchos jugadores de Colón, disputó un amistoso en Uruguay que terminó igualado en uno este viernes

La Selección Argentina Sub 20 del Ascenso jugó este viernes un amistoso ante un combinado de Uruguay, con mucha participación de jugadores de Colón .

El resultado fue 1 a 1, en un duelo que se llevó adelante en el Complejo Celeste de Montevideo.

En esta convocatoria estuvieron presentes Iván Barbona, Jonás Ravano, Lucas Cuffia, Matías Córdoba y Junior Flores.

LEER MÁS: Zurbriggen: "Sería lindo demostrar lo que trabajé en Colón"

La formación nacional

El equipo inicial que dispuso Claudio Gugnali salió a la cancha con: 1 - Lucas Cuffia; 2 - Jonas Ravano, 3 -Mauricio Ponce, 4- André Maldonado, 5 - Facundo Yozwiak, 6 – Junior Flores, 7 – Luciano Leguizamon, 9 - Matías Córdoba, 10 - Iván Barbona (C), 11 - Joaquín Hernández y 19 - Gabriel Vázquez.

Después del encuentro los chicos volverán a sus respectivos clubes. En el caso de Colón, todos los que dijeron presentes se perdieron el último Clásico de Reserva, que terminó con triunfo de Unión 1-0 el pasado miércoles.