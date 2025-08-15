Uno Santa Fe | Ovación | Garateguy

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

El paranaense Dimas Garateguy de Colón de Santa Fe buscará una victoria ante el bonaerense Irusta en Jorge Newbery de Maipú.

15 de agosto 2025
En la presente jornada de viernes vuelve el boxeo al gimnasio José María Lago del Club Jorge Newbery de la localidad bonaerense de Maipú, El espectáculo se anuncia a las 20:30 y estará protagonizado por una importante cantidad de púgiles localtes, donde se destaca un combate profesional entre Tomàs Irusta quien se medirá con Dimas Garateguy.

Vuelven a sonar las campanas en el cuadrilátero de la localidad ubicada en el oeste bonaerense. Emoción, adrenalina y acción asegurada en el corazón de Maipú. Se trata de la gran noche de boxeo profesional, en el cual el paranaense Dimas Agustín Garateguy del Club Atlético Colón se medirá con Tomás Irusta a seis rounds 3x1. También habrá siete combates preliminares con púgiles locales y de la región.

En la jornada del jueves, en las instalaciones del gigante de Ramos Mejía, se concretó el pesaje oficial de los boxeadores profesionales categoría superligero. El paranaense Dimas Agustín Garateguy dio un peso de 63.800kg, mientras que su contrincante, el maipuense Tomás Irusta acusó en la balanza 63.400kg.

El púgil paranaense (derecha) entrenado por Carlos Lemos combatirá con el local, el Ciclón Irusta.

Dimas Toty Garateguy, tiene 33 años, es entrenado por Carlos Lemos en el Club Atlético Colón de Santa Fe y cuenta con un récord de 10-8 (3 KO). El paranaense viene de obtener un buen triunfo en el Club Urquiza de Paraná ante Lucas Daniel Blanco de la ciudad de Rafaela por KO en el segundo asalto de cuatro vueltas pautadas. Anteriormente, cayó por la vía rápida en 9 de Julio frente al local Franco David Rodríguez.

Por su parte, Tomás El Ciclón Irusta 8-0-2 (3 KO), oriundo de Maipú, provincia de Buenos Aires, tiene 29 años de edad, y viene de cosechar cuatro triunfos, y un empate. El último fue en el mismo escenario de esta noche, y lo hizo por puntos ante el rosarino Derian Ulises Esquivo. Sin dudas, un rival duro y que no será fácil para el paranaense que entrena en la ciudad de Santa Fe.

Boxeo amateur en la ciudad de Barrancas

Organizado por Juan Bustos del Bustos Boxing Club de la ciudad de Gálvez, en la presente jornada de viernes 15 de agosto habrá un atractivo festival de boxeo amateur en las instalaciones del club Sportivo Almafuerte de la ciudad de Barrancas, en el departamento San Jerónimo, con seis combates amateurs y dos eliminatorias atractivas.

Fiscalizado por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, el santafesino Mirko Stibala se medirá con Ángel Flores de Desvío Arijón, Ricardo Horgoitti de Recreo lo hará con Alan Venegas de Coronda, Ciro Garmendia de Santa Fe con Isaías Nuñez de Desvío Arijón y el rafaelino Thiago Hosenen ante Elías Roth de Gálvez.

Por su parte, Yoana Aguilar de Barrancas se medirá con Lara Córdoba de Rosario, Gian Quiroga de Cañada con Lautaro Arguello de Rosario, y Esteban Gazzera de Gálvez con Alexander Sneider de Rosario. Por su parte, Sebastián Pérez de Cañada combatirá con Agustín Astorga de Rosario en la eliminatoria por el Campeonato Nacional Mayor, y por el menor, lo harán Benjamín Zeballos de San Lorenzo con Lucas del Río de Rosario.

