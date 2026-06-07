El uno por uno de Colón en la pobre igualdad ante Ciudad Bolívar

Colón igualó 0-0 contra Ciudad Bolívar en otra actuación decepcionante que lo deja cada vez más lejos de la cima. Crea situaciones, pero no tiene gol

La tarde del domingo en el Brigadier López evidencio la impotencia de este Colón , que acumuló su cuarto partido sin ganar al igualar 0-0 contra Ciudad Bolívar por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional . Fue más y creó varias situaciones, pero no tiene gol y la impotencia es lo que prima. Un bache inoportuno para quedar a cinco de la cima.

El uno por uno de Colón

Matías Budiño (5): prácticamente fue un espectador de lujo, ya que Ciudad Bolívar casi no lo exigió durante los 90 minutos.

Mauro Peinipil (5): tuvo pocos inconvenientes en la marca y estuvo cerca de convertir en el segundo tiempo, aunque no llegó a conectar. Mostró algunas dudas cuando le tocó proyectarse en ataque.

Pier Barrios (5): atraviesa un tramo de la temporada con rendimientos irregulares y volvió a dejar algunas dudas. Si bien el rival generó poco peligro, no se lo vio con la firmeza de otras jornadas.

Federico Rasmussen (6): pese al bajón general del equipo, sigue siendo el defensor más confiable. Le tocó lidiar con el centrodelantero rival y respondió con solvencia.

Leandro Allende (4): está lejos de su mejor versión. Sufrió en algunos retrocesos y, aunque se animó a pasar al ataque, le faltó claridad en la resolución de las jugadas.

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Federico Lértora (5): mantuvo el orden y el equilibrio habitual, pero esta vez su esfuerzo no alcanzó para impulsar al equipo. Tuvo menos incidencia que en otras presentaciones.

Ignacio Antonio (4): completó un partido discreto y por eso no sorprendió su salida en el segundo tiempo. Su nivel viene cayendo en sintonía con el rendimiento colectivo.

Julián Marcioni (4): tuvo escasa participación. Mostró algunos destellos en la primera mitad, pero desapareció del juego durante el complemento.

Darío Sarmiento (4): repitió una tendencia que ya se hizo habitual: comenzó activo y participativo, pero se fue apagando con el correr de los minutos hasta ser reemplazado.

Ignacio Lago (6): aún sin brillar, sigue siendo la principal carta ofensiva de Colón. Estrelló un remate en el palo y fue de los pocos que logró generar inquietud. El equipo depende demasiado de lo que pueda producir.

image Nacho Lago volvió a ser lo mejor de Colón.

Alan Bonansea (4): corre, lucha y se entrega, pero sigue sin encontrar el gol. Para un centrodelantero, la falta de eficacia empieza a ser una falencia. Ya suma diez partidos sin convertir.

Matías Godoy (4): ingresó por Sarmiento para intentar cambiar la dinámica ofensiva, pero se encontró con un equipo sin ideas y no logró torcer el rumbo del partido.

Agustín Toledo (-): entró para aportar manejo y claridad en los metros finales, aunque terminó absorbido por el nerviosismo general y tuvo poca incidencia.

Conrado Ibarra (-): ingresó con una propuesta más ofensiva para los últimos minutos, aprovechando que Ciudad Bolívar ya no atacaba, pero tampoco logró ser una solución.

Máximo Ingravidi (-): tuvo su debut en Colón en un contexto complejo. Se mostró nervioso y fue amonestado en una de sus primeras intervenciones.