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El uno por uno de Colón en la pobre igualdad ante Ciudad Bolívar

Colón igualó 0-0 contra Ciudad Bolívar en otra actuación decepcionante que lo deja cada vez más lejos de la cima. Crea situaciones, pero no tiene gol

Ovación

Por Ovación

7 de junio 2026 · 19:45hs
El uno por uno de Colón en la pobre igualdad ante Ciudad Bolívar

UNO Santa Fe | José Busiemi

La tarde del domingo en el Brigadier López evidencio la impotencia de este Colón, que acumuló su cuarto partido sin ganar al igualar 0-0 contra Ciudad Bolívar por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional. Fue más y creó varias situaciones, pero no tiene gol y la impotencia es lo que prima. Un bache inoportuno para quedar a cinco de la cima.

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El uno por uno de Colón

Matías Budiño (5): prácticamente fue un espectador de lujo, ya que Ciudad Bolívar casi no lo exigió durante los 90 minutos.

Mauro Peinipil (5): tuvo pocos inconvenientes en la marca y estuvo cerca de convertir en el segundo tiempo, aunque no llegó a conectar. Mostró algunas dudas cuando le tocó proyectarse en ataque.

Pier Barrios (5): atraviesa un tramo de la temporada con rendimientos irregulares y volvió a dejar algunas dudas. Si bien el rival generó poco peligro, no se lo vio con la firmeza de otras jornadas.

Federico Rasmussen (6): pese al bajón general del equipo, sigue siendo el defensor más confiable. Le tocó lidiar con el centrodelantero rival y respondió con solvencia.

Leandro Allende (4): está lejos de su mejor versión. Sufrió en algunos retrocesos y, aunque se animó a pasar al ataque, le faltó claridad en la resolución de las jugadas.

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Federico Lértora (5): mantuvo el orden y el equilibrio habitual, pero esta vez su esfuerzo no alcanzó para impulsar al equipo. Tuvo menos incidencia que en otras presentaciones.

Ignacio Antonio (4): completó un partido discreto y por eso no sorprendió su salida en el segundo tiempo. Su nivel viene cayendo en sintonía con el rendimiento colectivo.

Julián Marcioni (4): tuvo escasa participación. Mostró algunos destellos en la primera mitad, pero desapareció del juego durante el complemento.

Darío Sarmiento (4): repitió una tendencia que ya se hizo habitual: comenzó activo y participativo, pero se fue apagando con el correr de los minutos hasta ser reemplazado.

Ignacio Lago (6): aún sin brillar, sigue siendo la principal carta ofensiva de Colón. Estrelló un remate en el palo y fue de los pocos que logró generar inquietud. El equipo depende demasiado de lo que pueda producir.

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Nacho Lago volvi&oacute; a ser lo mejor de Col&oacute;n.

Nacho Lago volvió a ser lo mejor de Colón.

Alan Bonansea (4): corre, lucha y se entrega, pero sigue sin encontrar el gol. Para un centrodelantero, la falta de eficacia empieza a ser una falencia. Ya suma diez partidos sin convertir.

Matías Godoy (4): ingresó por Sarmiento para intentar cambiar la dinámica ofensiva, pero se encontró con un equipo sin ideas y no logró torcer el rumbo del partido.

Agustín Toledo (-): entró para aportar manejo y claridad en los metros finales, aunque terminó absorbido por el nerviosismo general y tuvo poca incidencia.

Conrado Ibarra (-): ingresó con una propuesta más ofensiva para los últimos minutos, aprovechando que Ciudad Bolívar ya no atacaba, pero tampoco logró ser una solución.

Máximo Ingravidi (-): tuvo su debut en Colón en un contexto complejo. Se mostró nervioso y fue amonestado en una de sus primeras intervenciones.

Colón Ciudad Bolívar Primera Nacional
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