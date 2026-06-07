Medrán, sincero en Colón: "Me hago responsable de no encontrarle la vuelta a la falta de triunfos"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, no ocultó la bronca por el 0-0 ante Ciudad Bolívar, admitió que falta contundencia y adelantó que ya trabaja en los refuerzos

El 0-0 ante Ciudad Bolívar profundizó el momento incómodo que atraviesa Colón , con cuatro empates consecutivos que lo dejó en el quinto lugar de la Zona A de la Primera Nacional. Lo más contundente fue irse silbado por primera vez en la temporada del estadio Brigadier López.

En conferencia de prensa, Ezequiel Medrán no esquivó el análisis. Reconoció la frustración por no haber podido sumar de a tres y aseguró que el plantel siente el golpe tanto como los hinchas. "Estamos molestos. Cuando termina el partido se habla, se charla y se siente en el vestuario. Hay bronca porque no pudimos resolver un partido que entendíamos cómo se podía dar", expresó.

Para el DT, Colón hizo méritos suficientes para quedarse con la victoria, especialmente durante el primer tiempo, cuando logró dominar el juego y generar las situaciones más claras. "Tuvimos el control, las aproximaciones y las ocasiones para abrir el marcador. Después ellos se refugiaron en un bloque bajo y nos costó encontrar claridad. Terminamos abusando del juego largo y eso nos quitó precisión", analizó.

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El déficit que preocupa en Colón

Uno de los temas que volvió a aparecer fue la falta de gol. Colón volvió a generar situaciones, pero otra vez no logró convertir. Medrán reconoció que es una cuestión a corregir, aunque pidió una mirada más amplia sobre el presente del equipo. "Da la sensación de que generamos aproximaciones y situaciones, pero no somos determinantes en el arco rival. Es algo que tenemos que mejorar. También es cierto que hay muchas cosas que desde afuera no se ven y que el equipo viene creciendo", sostuvo.

Ezequiel Medrán 1 Medrán fue autocrítico por el momento de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

El entrenador insistió en que los resultados no están acompañando ese proceso y que por eso el análisis externo suele ser más duro. "El fútbol demanda resultados y nosotros somos conscientes de eso. En este tramo estamos en deuda porque no estamos consiguiendo los triunfos que necesitamos", afirmó.

Medrán y el mercado de pases en Colón

Pensando en el receso que se aproxima, Medrán confirmó que ya existen conversaciones con el director deportivo Diego Colotto y con la dirigencia para reforzar el plantel. "Tenemos claridad de lo que necesitamos. Estamos buscando las mejores opciones para fortalecer a Colón y hacerlo más competitivo", reveló.

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Aunque evitó profundizar sobre nombres o puestos específicos, dejó en claro que la prioridad será potenciar un plantel que considera competitivo, pero que necesita variantes para afrontar la segunda rueda. "Ahora el mercado nos encuentra con una visión más clara. Sabemos dónde acertamos, dónde nos equivocamos y qué necesitamos incorporar para dar un salto de calidad", explicó.

La banca para Bonansea

Otro de los temas abordados fue la situación de Alan Bonansea, quien lleva 10 partidos sin convertir. Lejos de cuestionarlo, Medrán ratificó su confianza en el delantero. "Creo en Alan. Hay momentos en los que uno decide sostener a un jugador y otros en los que debe frenarlo. Yo elegí respaldarlo y esperar que los goles lleguen porque confío en su trabajo", remarcó.

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Consultado sobre la identidad futbolística del equipo, el técnico admitió que todavía no encontró la versión definitiva que pretende para Colón. "Tuvimos destellos de lo que buscamos. Seguimos construyendo. Hubo lesiones, cambios de rendimiento y cuestiones tácticas que nos obligaron a modificar cosas durante el campeonato. Estamos en el camino, pero todavía estamos lejos del equipo que realmente queremos ser", reconoció.

A pesar de la caída al quinto puesto y del triunfo de algunos rivales directos, Medrán evitó dramatizar el presente y pidió enfocarse en los dos compromisos que quedan antes del receso. "Necesitamos ganar. Lo sabemos todos. Pero cuando acumulás empates, dos victorias seguidas te vuelven a poner muy cerca de los puestos de arriba. Tenemos que enfocarnos en el próximo partido y encontrar ese triunfo que estamos buscando", señaló.

Sobre el cierre, Medrán asumió el momento que vive el equipo y dejó una frase que reflejó el sentimiento del cuerpo técnico. "Me hago responsable de no haber encontrado todavía la vuelta para conseguir ese triunfo que necesitamos. Duele porque este grupo trabaja muchísimo para tener alegrías y no las está encontrando. Pero la única manera de salir es seguir trabajando y mejorar".