Barrios, al hueso en Colón: "No hay que buscar excusas y tenemos que ver en qué fallamos"

El defensor Pier Barrios reconoció el difícil momento que pasa Colón tras el empate ante Ciudad Bolívar, pidió disculpas y se mostró confiado dar vuelta todo

La igualdad 0-0 ante Ciudad Bolívar dejó aún más preocupación en Colón . El equipo acumula cuatro partidos sin victorias y empieza a perder terreno en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional. Tras el encuentro, Pier Barrios hizo una fuerte autocrítica y asumió el mal momento.

Lejos de buscar explicaciones externas, el experimentado defensor fue directo al analizar el presente del equipo. "No hay que buscar excusas. Son varias fechas que no ganamos y tenemos que hacer autocrítica, hablar entre nosotros y ver en qué estamos fallando", sostuvo.

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Barrios reconoció que el plantel siente el impacto de la racha adversa y entiende el malestar que existe entre los hinchas. Incluso, aprovechó para enviarles un mensaje después del empate en el Brigadier López. "Lo intentamos, pero no nos está alcanzando. Le pedimos disculpas a la gente porque tenemos que estar más arriba de donde estamos", expresó.

Pier Barrios, autocrítico en Colón

A pesar del momento complejo, el defensor recordó que la Primera Nacional es una categoría extremadamente pareja y que ningún rival regala nada, independientemente de su posición en la tabla. "Este torneo es muy bravo. Cualquier equipo te complica y te puede sacar puntos. Tenemos que tener claro dónde estamos. Desde el primer día dijimos que con la camiseta sola no íbamos a ganar partidos", remarcó.

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Más allá de los cuestionamientos y la falta de resultados, Barrios aseguró que puertas adentro el grupo mantiene la fortaleza necesaria para salir adelante. Por eso, se mostró convencido de que el equipo encontrará el camino para volver a sumar de a tres. "Nos da mucha tristeza y mucha bronca porque el grupo está bien y el club está bien. No tengo dudas de que en algún momento lo vamos a revertir y todos estos puntos que hoy parecen poco terminarán siendo importantes", concluyó.