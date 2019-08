La mejor semana de Lavallén en Colón: "Estoy contento de ver feliz a la gente"

"Es un resultado valorable, porque en la posición en la que estamos era fundamental sumar y si era jugando bien mejor. Era un partido complicado por el rival y porque para nosotros era más que necesario ganar. Si bien vamos tres fechas y es el séptimo partido nuestro, era algo imperioso también para darle una alegría a la gente, algo que comenzó la semana pasada. Todos se van contentos y por eso nos cierra en esta semana". Así de sincero fue el entrenador de Colón, Pablo Lavallén, tras la agónica victoria de este lunes ante Gimnasia (LP) en el cierre de la 3ª fecha de la Superliga.

Si bien es cierto que lo importante era lo que pasó a lo largo de los 90', el DT se plantó y fue sutil al responder respecto a las dudas que había en torno a su continuidad y las supuestas miradas desafiantes en el final del partido: "No es algo que tengo que responder yo. Me levanto todas la mañanas para trabajar y sigo en casa mirando videos y analizando rivales. Yo trabajo y tengo contrato. Así empiezan a aparecer los resultados. A veces se demoran un poco más de la cuenta. Ya pudimos ganar de manera consecutiva y eso es bueno. No le doy interés a las otras cosas. Trabajo para la gente que viene y quiere al club. Estoy contento de ver feliz a la gente".

Después si se metió de lleno en el triunfo 2-1 y argumentó por qué hizo ocho modificaciones: "Los cambios tiene que ver con ya hay varios jugadores con muchos partidos consecutivos, un viaje a Venezuela con 40 grados de térmica y un choque a matar o morir contra Zulia. Hay jugadores que tienen que infiltrarse y por eso nos pareció prioritario rotar. Cuando se armó el plantel fui claro en que necesitábamos dos jugadores por puesto para estar a la altura en todas las competencias. Los jugadores no son máquinas y necesitan descanso. Sé como están todos y por eso pensé que lo mejor era poner este equipo. A parte hubo varias bajas que se suman a esto que estoy diciendo. El club me contrata para que administre. Quizás si la cosa no salía se hubiese dado una oleada de críticas y salió todo bien por suerte".

También ponderó el presente de Morelo: "Wilson es un jugador muy importante, más en el nivel en el que está. Quizás en algunos momentos le costó entrar por el buen nivel de otros compañeros y ahí es cuando aparece el rol del entrenador, de saber comprender los momentos. Nos alegra a todos que esté bien. Otro de los ejemplo es (Marcelo) Estigarribia, que fue clave en los últimos dos partidos. Ojalá podamos recuperar el nivel de todos los jugadores".

Asimismo, no le cerró la puerta al buscado centrodelantero: "Si uno tiene que priorizar lo que se está jugando, siempre que está la chance de incorporar a alguien por su calidad, bienvenido sea, sino no". Contó que "Gonzalo (Escobar) terminó con un golpe en la cadera que no le permitió continuar. Mateo (Hernández) tuvo un esguince grado 3 y no va a estar por un par de semanas. Lo de (Emmanuel) Olivera fue un golpe que arrastra desde Patronato. Se viene aplicando medicación y por eso pensamos que debía descansar. Mientras que (Gabriel) Esparza está en recuperación, pero todavía le falta".

En el final, sorprendió con su reflexión: "Cuando todos se encolumnan en una visión, comienzan a verse una idea de equipo. Cuando el entrenador le llega a los jugadores logra que todo funcione mejor. Hoy en Colón hay un equipo. Cuando todos están juntitos y compenetrados en tres frentes, lo mejor es hacerse fuertes. Estamos en las puertas de quedar en la historia por ser el mejor plantel de Colón, que puede llegar a la final de la Copa Sudamericana. Vine a trabajar para que el equipo mejore, gane y que la gente se sienta orgullosa. Que Santa Fe esté contenta".