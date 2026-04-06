Tensión en Colón: pintadas, banderas y posibles sanciones en la previa de un partido clave

Tras el cruce con Patronato y antes del duelo ante San Miguel, aparecieron mensajes en el lugar del trabajo del presidente y luego en el estadio. Se evalúa medidas.

En Colón , la atención no solo está puesta en lo futbolístico. En los últimos días, una serie de episodios vinculados a la interna de la hinchada encendieron las alarmas y generaron preocupación en la dirigencia.

Luego del partido ante Patronato, apareció una pintada en el lugar de trabajo del presidente José Alonso. El mensaje fue adjudicado, en principio, a un sector identificado como “La Negrada”, aunque por estas horas no hay confirmación oficial sobre su autoría.

Una bandera que sumó tensión en Colón

El clima se volvió aún más espeso en la previa del encuentro frente a San Miguel. En la tribuna donde históricamente se ubica la facción conocida como “Los de Siempre”, se desplegó una bandera con un mensaje contundente: “LA MAFIA NO SE TRAICIONA”.

La aparición de ese texto no pasó desapercibida y fue interpretada como una señal directa dentro de la interna, lo que motivó una rápida reacción de los organismos de seguridad.

Investigación en marcha

Ante estos hechos, desde seguridad se solicitaron los informes correspondientes para esclarecer lo sucedido. La intención es determinar responsabilidades y evaluar si hubo incumplimientos en las normas de seguridad y convivencia dentro del estadio Brigadier López.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Puntoascensoo/status/2040798382529057037&partner=&hide_thread=false ¡LLAMATIVA BANDERA!



En la previa y durante el encuentro entre Colón y San Miguel apareció una extraña bandera.



La misma dice: "LA MAFIA NO SE TRAICIONA."



Esto generó repercusión y la policía pidió que la quitaran. pic.twitter.com/iGNbiagUv6 — Punto Ascenso (@Puntoascensoo) April 5, 2026

Las autoridades no descartan tomar medidas disciplinarias, especialmente pensando en el próximo compromiso como local.

Posibles sanciones en evaluación

De cara al partido frente a Racing de Córdoba, la dirigencia analiza distintas alternativas. Entre ellas, aparece la posibilidad de aplicar sanciones al sector involucrado.

Las medidas podrían ir desde una reducción del aforo en esa tribuna hasta la prohibición de ingresar elementos como banderas y bombos, en un intento por descomprimir la situación y evitar nuevos episodios.

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El escenario abre un frente incómodo para Colón, que busca sostener la normalidad institucional en medio de un contexto deportivo exigente. La convivencia en las tribunas vuelve a ser un tema sensible y de difícil manejo.