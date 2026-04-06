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Gimnasia cambia de rumbo: Pata Pereyra asumió como DT interino

Tras la dura derrota ante Huracán, el Lobo decidió poner fin al ciclo del entrenador. Ariel “Pata” Pereyra tomará el mando de manera provisoria y debutará por Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 12:36hs
Gimnasia cambia de rumbo: Pata Pereyra asumió como DT interino

UNO Santa Fe | José Busiemi

El ciclo de Fernando Lucho Zaniratto llegó a su fin en Gimnasia y Esgrima La Plata tras la goleada sufrida por 3-0 ante Huracán en el Bosque. La decisión se tomó luego del entrenamiento de este lunes por la mañana, en un contexto de fuerte malestar tanto en la dirigencia como en los hinchas.

La derrota del domingo profundizó una racha negativa que dejó al equipo fuera de la zona de clasificación en la Zona B, además de exponer dudas futbolísticas que venían acumulándose en las últimas semanas.

Un cierre marcado por la tensión en Gimnasia

El final del partido ante el Globo fue el reflejo del momento que atraviesa el equipo. Silbidos, insultos y un clima cargado acompañaron la despedida del plantel, que no brindó declaraciones tras el encuentro.

Zaniratto tampoco se presentó a la conferencia de prensa, en una señal que anticipaba un desenlace que terminó de confirmarse horas más tarde.

En números, su paso por el club se cerró con 22 partidos dirigidos, con un saldo de 11 triunfos, dos empates y nueve derrotas, además de 27 goles convertidos y 24 recibidos.

Pereyra toma el mando de manera interina

A la espera de una definición sobre el nuevo entrenador, la conducción del equipo quedará en manos de Ariel Pereyra, quien se desempeñaba al frente de la Reserva.

El “Pata” asumirá de forma interina y tendrá su primer desafío este jueves, cuando Gimnasia enfrente a Camioneros por la Copa Argentina, en un partido que aparece como clave para intentar cambiar la imagen y recuperar confianza.

Un equipo golpeado y fuera de zona de clasificación

La caída ante Huracán, dirigido por Diego Martínez, significó la tercera derrota consecutiva para el Lobo, que ya había tropezado frente a Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

Con este panorama, Gimnasia cayó al 11° puesto del Grupo B y quedó momentáneamente fuera de los puestos de playoff, a tres puntos del último clasificado.

El desafío inmediato será recomponer el ánimo y encontrar respuestas dentro de la cancha. Mientras tanto, Ariel Pereyra tendrá la responsabilidad de conducir un momento de transición, en busca de un golpe de efecto que le devuelva aire a un equipo golpeado.

Gimnasia Copa Argentina Pereyra
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