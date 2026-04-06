La estadística positiva que alcanzó Colón en los últimos dos partidos

En los últimos dos partidos, Colón marcó la misma cantidad de goles que había marcado en los primeros cinco

La buena noticia para Colón más allá de los dos triunfos consecutivos, tiene que ver con que el equipo se mostró contundente y los números así lo demuestran.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán recuperó la contundencia que se precisa para ser protagonista, marcando cinco goles en los últimos dos partidos.

Y esa eficacia le permite ser el segundo equipo más goleador de la Zona A con 10 goles, el único que lo supera es Deportivo Morón que tiene 11 y que se ubica 1º precisamente por tener un gol más que el Sabalero.

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Una muestra de la mejora que experimentó Colón en los encuentros ante Patronato y San Miguel, indica que en los últimos dos partidos, el Sabalero marcó los mismos goles, que en los primeros cinco encuentros.

Así las cosas, Colón convirtió cinco goles en las primeras cinco fechas y otros cinco en las últimas dos. Siendo sus goleadores, Alan Bonansea e Ignacio Lago, ambos con tres cada uno.