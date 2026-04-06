Uno Santa Fe | Colón | Colón

La estadística positiva que alcanzó Colón en los últimos dos partidos

En los últimos dos partidos, Colón marcó la misma cantidad de goles que había marcado en los primeros cinco

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 11:50hs
En los últimos dos partidos

UNO Santa Fe | José Busiemi

En los últimos dos partidos, Colón anotó cinco goles.

La buena noticia para Colón más allá de los dos triunfos consecutivos, tiene que ver con que el equipo se mostró contundente y los números así lo demuestran.

Colón recuperó contundencia

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán recuperó la contundencia que se precisa para ser protagonista, marcando cinco goles en los últimos dos partidos.

Y esa eficacia le permite ser el segundo equipo más goleador de la Zona A con 10 goles, el único que lo supera es Deportivo Morón que tiene 11 y que se ubica 1º precisamente por tener un gol más que el Sabalero.

LEER MÁS: El partido entre Colón y Racing de Córdoba cambia de día

Una muestra de la mejora que experimentó Colón en los encuentros ante Patronato y San Miguel, indica que en los últimos dos partidos, el Sabalero marcó los mismos goles, que en los primeros cinco encuentros.

Así las cosas, Colón convirtió cinco goles en las primeras cinco fechas y otros cinco en las últimas dos. Siendo sus goleadores, Alan Bonansea e Ignacio Lago, ambos con tres cada uno.

Colón partidos goles
Noticias relacionadas
tension en colon: pintadas, banderas y posibles sanciones en la previa de un partido clave

Tensión en Colón: pintadas, banderas y posibles sanciones en la previa de un partido clave

colon toma nota: toedtli lanza un aviso a los rivales de godoy cruz

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Colón recibiría a Racing de Córdoba el domingo 12 a las 19.

El partido entre Colón y Racing de Córdoba cambia de día

preocupacion en colon por budino: seria baja ante racing de cordoba

Preocupación en Colón por Budiño: sería baja ante Racing de Córdoba

Lo último

Las opciones en el lateral que analiza Madelón en Unión para visitar a Estudiantes

Las opciones en el lateral que analiza Madelón en Unión para visitar a Estudiantes

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Barranquitas: intentaron ejecutar a balazos a un joven y detuvieron a Perruco con una escopeta recortada

Barranquitas: intentaron ejecutar a balazos a un joven y detuvieron a "Perruco" con una escopeta recortada

Último Momento
Las opciones en el lateral que analiza Madelón en Unión para visitar a Estudiantes

Las opciones en el lateral que analiza Madelón en Unión para visitar a Estudiantes

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Barranquitas: intentaron ejecutar a balazos a un joven y detuvieron a Perruco con una escopeta recortada

Barranquitas: intentaron ejecutar a balazos a un joven y detuvieron a "Perruco" con una escopeta recortada

Detuvieron a un menor de 15 años vinculado al ataque en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

Detuvieron a un menor de 15 años vinculado al ataque en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

Seguridad, con sanciones para Colón: No vamos a negociar con ningún tipo de elemento

Seguridad, con sanciones para Colón: "No vamos a negociar con ningún tipo de elemento"

Ovación
Spahn sobre la situación económica de Unión: No es agradable, pero tampoco preocupante

Spahn sobre la situación económica de Unión: "No es agradable, pero tampoco preocupante"

De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

Por primera vez desde que es DT de Colón, Medrán ganó dos partidos al hilo

Por primera vez desde que es DT de Colón, Medrán ganó dos partidos al hilo

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

La estadística positiva que alcanzó Colón en los últimos dos partidos

La estadística positiva que alcanzó Colón en los últimos dos partidos

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica Hombres sin rostro - Sombras

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury