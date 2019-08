Morelo volvió a ser el héroe para que Colón venza a Gimnasia y le ponga fin a la malaria

Colón pegó un fuerte grito de desahogo este lunes por la tarde noche en Santa Fe al superar sobre la hora a Gimnasia (LP) 2-1 para respirar más aliviado y ponerle fin a la racha de 13 partidos sin ganar en la Superliga. Nuevamente el héroe fue el colombiano Wilson Morelo, autor de ambos tantos.

Colón terminÓ justificando el resultado parcial en el primer tiempo producto de su insistencia para buscar el partido ante un rival que se dedicó a esperar y propuso poco en ataque. Gimnasia le cedió la iniciativa y fue el Sabalero el que siempre insinuó más, aún con equivocaciones, pero demostró una actitud diferente a la de los dos partidos anteriores en Superliga.

Si bien le costó algunos minutos acomodarse, luego de eso tomó el control del juego y los primeros 45 minutos se jugaron más cerca de Arias que de Burián. En el inicio le anularon un gol al Lobo en la llegada más clara que tuvo, pero fue el Rojinegro el que tuvo una situación nítida para abrir el marcador a los 32 minutos, con un remate bajo de Chancalay que Arias desvió al corner.

Y a los 39' llegaría el gol con el olfato y la presencia de Wilson Morelo quien, con un cabezazo preciso, estableció el 1-0 demostrando que por lejos es el mejor delantero de Colón. A los 41' el cafetero habilitó a Mauro Da Luz, quien a la carrera remató desviado en lo que pudo ser el segundo.

Terminó mucho mejor Colón, que mostró un rendimiento de menor a mayor, pero demostrando siempre ser más punzante y peligroso que su rival.

Colón terminó cerrando una semana perfecta en cuanto a resultados: clasificado a las semifinales de la Sudamericana y escapando de la zona del descenso. El triunfo agónico en tiempo de descuento, le permitió un desahogo importante luego de un partido que se le complicó en el segundo tiempo. Y otra vez el héroe fue el colombiano Wilson Morelo con una definición a la carrera luego de una extraordinaria acción individual de Estigarribia.

Colón en la segunda parte se complicó solo ante un rival limitado que llegó al empate tras varios descuidos defensivos. Un cabezazo de Velázquez a los 8' estableció el empate transitorio, pero antes de eso el Lobo tuvo un par de acciones para marcar ante el quedo defensivo de Colón. Igualmente el Rojinegro, con errores, lo fue a buscar y casi Chancalay convierte con un disparo desde afuera que Arias mandó al córner. Un tiro libre de Díaz dio en el travesaño y luego Morelo erró un mano a mano.

Parecía que Colón tenía que conformarse con un punto que poco le servia, pero en el último minuto de descuento la corajeada y la categoría de Estigarribia le dieron paso a la definición de Morelo a la carrera para sumar tres valiosos puntos escapar de la zona del descenso. En pocas palabras, ratificar que hoy Colón es Morelo y 10 más.

Formaciones

Colón: Leonardo Burián; Gastón Díaz, Guillermo Ortiz, Damián Schmidt, Gonzalo Escobar; Fernando Zuqui, Matías Fritzler, Federico Lértora; Mauro Da Luz, Wilson Morelo y Tomás Chancalay. DT: Pablo Lavallén.

Gimnasia de La Plata: Alexis Martín Arias; Leonardo Morales, Maximiliano Coronel, Marco Torsiglieri, Matías Melluso; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, Brahian Alemán, Matías García; Horacio Tijanovich y Claudio Spinelli. DT: Darío Ortíz.

Goles: PT 39' y ST 48' Wilson Morelo (C), ST 8' Pablo Velásquez (G).

Cambios: ST 0' Pablo Velázquez x Tijanovich (G), 7' Marcelo Estigarribia x Escobar (C), 15' Rodrigo Aliendro x Chancalay (C), 21' Luis Rodríguez x Da Luz (C), 24' Agustín Bolivar x Comba (G), 35' Matías Gómez x Spinelli (G).

Amonestado: Federico Lértora (C); Matías García, Marco Torsiglieri, Maxi Coronel y Horacio Tijanovich (G).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Brigadier López.