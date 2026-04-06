Seguridad, con sanciones para Colón: "No vamos a negociar con ningún tipo de elemento"

Fernando Peverengo confirmó sanciones para la popular norte de Colón luego de la bandera exhibida ante San Miguel. Habrá restricciones por dos partidos.

El episodio de la bandera exhibida en el partido entre Colón y San Miguel tuvo rápida respuesta oficial. El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, confirmó que el club fue sancionado y que ya se aplicarán medidas concretas en los próximos encuentros.

“El mensaje es muy claro: no vamos a negociar con ningún tipo de elemento ni con nadie”, remarcó el funcionario, dejando en evidencia la postura firme del Ministerio.

Sanciones confirmadas para la popular norte de Colón

A raíz de lo sucedido, se dispuso que durante dos partidos no podrán ingresar banderas, bombos ni instrumentos en la popular norte del estadio Brigadier López.

La sanción se aplicará en los encuentros ante Racing de Córdoba y Godoy Cruz, en una medida que apunta directamente al sector donde apareció la bandera cuestionada.

Además, también se restringirá el ingreso de otros elementos como tirantes o paraguas, en un intento por reforzar los controles y evitar situaciones similares.

Investigación sobre cómo ingresó la bandera en Coló

Desde el área de Seguridad reconocieron que el hecho llamó la atención y que se trabaja para determinar cómo se logró introducir la bandera en el estadio.

hinchas colón Brigadier López Habrá restricciones de banderas y bombos en Colón para los próximos dos partidos en el Brigadier López.

“Estamos convencidos de que no ingresó por los accesos principales. Se están revisando cámaras y no se descarta que haya sido arrojada desde otro sector”, explicó Peverengo.

Si bien se identificó a personas vinculadas al hecho, por el momento no hay certezas sobre quiénes fueron los responsables directos del ingreso.

Un operativo que se refuerza para Colón

El funcionario también hizo referencia al funcionamiento del programa Tribuna Segura, destacando resultados positivos recientes, como la detención de personas con pedido de captura en operativos realizados en Santa Fe y Rosario.

En ese sentido, insistió en la necesidad de sostener y mejorar los controles:

“Es una herramienta disuasiva que está funcionando. No podemos relajarnos, ese es el camino”.

Cambios en los accesos y advertencias

Peverengo también apuntó a una problemática recurrente: el ingreso tardío del público, que suele generar demoras y complicaciones en los controles.

“Los estadios se abren con suficiente antelación, pero la gente llega sobre la hora y eso colapsa los operativos”, explicó.

Además, adelantó que se revisarán algunos beneficios que se venían aplicando en el club, como el acceso de socios a determinados sectores mediante habilitaciones especiales.

Un mensaje directo a la tribuna

Más allá de las medidas, el funcionario dejó en claro que el objetivo es desalentar este tipo de manifestaciones.

“Entendemos que estas restricciones afectan a quienes están detrás de estas prácticas. Al hincha común lo que le interesa es ver el partido”, sostuvo.

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Con sanciones ya definidas y un operativo que se ajusta, el caso Colón marca un nuevo capítulo en la política de seguridad en los estadios santafesinos. La consigna es clara: tolerancia cero ante hechos que alteren el orden.